Основные работы по благоустройству дворов выполнены в Москве - РИА Новости, 22.09.2025
12:37 22.09.2025
Основные работы по благоустройству дворов выполнены в Москве
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили основные работы по благоустройству столичных дворов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В Москве выполнены основные работы по благоустройству дворов. Проекты разрабатывались с учетом предложений и пожеланий горожан, в планы благоустройства этого года были включены около 2,4 тысячи дворовых территорий. В рамках работ обновляется асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустраиваются парковки, проводится озеленение", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в ходе благоустройства дворовых территорий меняют или устанавливают новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить качели и беседки. "Ремонтируем детские и спортивные площадки, меняем на них покрытие и оборудование. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения - устанавливаем фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками. По желанию жителей и при наличии необходимых условий может быть выделено место для выгула домашних питомцев", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили основные работы по благоустройству столичных дворов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В Москве выполнены основные работы по благоустройству дворов. Проекты разрабатывались с учетом предложений и пожеланий горожан, в планы благоустройства этого года были включены около 2,4 тысячи дворовых территорий. В рамках работ обновляется асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустраиваются парковки, проводится озеленение", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в ходе благоустройства дворовых территорий меняют или устанавливают новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить качели и беседки.
"Ремонтируем детские и спортивные площадки, меняем на них покрытие и оборудование. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения - устанавливаем фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками. По желанию жителей и при наличии необходимых условий может быть выделено место для выгула домашних питомцев", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.
