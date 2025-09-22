https://ria.ru/20250922/basketbol-2043504735.html

Химкинские баскетболисты победили в турнире памяти Александра Петренко

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Баскетболисты из Химок выиграли соревнования за Кубок памяти Александра Петренко, команда баскетбольного клуба "Химки" завоевала золото турнира третий раз подряд, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. 19-21 сентября участие в состязаниях принимали четыре команды: "Динамо" из Владивостока, "Тамбов", "Университет-Югра" и "Химки". В матче за первое место команда переиграла одного из самых принципиальных соперников последних лет — приморское "Динамо" — со счетом 81–74. Игры проходили в баскетбольном центре "Арена Химки". На старте турнира хозяева площадки принимали сургутский "Университет-Югра" и закончили игру со счетом 80–59 в свою пользу. Во второй соревновательный день подопечные Глеба Плотникова одержали победу в матче против "Тамбова": 79–66. В заключительный день химчане встретились с командой "Динамо" и выиграли со счетом 81–74 (28–17, 15–13, 16–18, 22–26). На церемонии награждения отметили самых результативных игроков. Лучшим MVP турнира стал Виктор Заряжко. Турнир памяти Александра Петренко — один из важнейших этапов подготовки баскетболистов к старту сезона. Впервые соревнования были организованы в 2007 году, в первую годовщину смерти капитана команды "Химки". Баскетболист погиб в автокатастрофе 21 июля 2006 года.

