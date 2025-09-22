Рейтинг@Mail.ru
"Дом.РФ" с 23 сентября снижает ставки по ипотеке на новостройки
02:37 22.09.2025 (обновлено: 06:10 22.09.2025)
"Дом.РФ" с 23 сентября снижает ставки по ипотеке на новостройки
"Дом.РФ" с 23 сентября снижает ставки по ипотеке на новостройки
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Банк "Дом.РФ" с 23 сентября снижает ставки по рыночной ипотеке на новостройки на один процентный пункт, минимальная ставка теперь составит 20%, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "С 23 сентября 2025 года банк "Дом.РФ" снижает ставки по рыночной ипотеке на новостройки на один процентный пункт. Минимальная ставка составит 20% и будет доступна клиентам, получающим заработную плату на карту банка. Базовая ставка – 20,2% годовых", — говорится в сообщении. "Это уже второе изменение во втором полугодии: ранее мы снижали ставку в августе", – отметил заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков. Максимальная сумма ипотеки на первичном рынке в банке – 50 миллионов рублей, первоначальный взнос – от 20%, срок кредитования до 30 лет.
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Банк "Дом.РФ" с 23 сентября снижает ставки по рыночной ипотеке на новостройки на один процентный пункт, минимальная ставка теперь составит 20%, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"С 23 сентября 2025 года банк "Дом.РФ" снижает ставки по рыночной ипотеке на новостройки на один процентный пункт. Минимальная ставка составит 20% и будет доступна клиентам, получающим заработную плату на карту банка. Базовая ставка – 20,2% годовых", — говорится в сообщении.
"Это уже второе изменение во втором полугодии: ранее мы снижали ставку в августе", – отметил заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков.
Максимальная сумма ипотеки на первичном рынке в банке – 50 миллионов рублей, первоначальный взнос – от 20%, срок кредитования до 30 лет.
