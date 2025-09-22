https://ria.ru/20250922/bank-2043423779.html
"Дом.РФ" с 23 сентября снижает ставки по ипотеке на новостройки
"Дом.РФ" с 23 сентября снижает ставки по ипотеке на новостройки - РИА Новости, 22.09.2025
"Дом.РФ" с 23 сентября снижает ставки по ипотеке на новостройки
Банк "Дом.РФ" с 23 сентября снижает ставки по рыночной ипотеке на новостройки на один процентный пункт, минимальная ставка теперь составит 20%, сообщили РИА... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T02:37:00+03:00
2025-09-22T02:37:00+03:00
2025-09-22T06:10:00+03:00
экономика
"дом.рф"
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40832/20/408322020_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_9eeeaa19c9f8cd910e06d47391a7658d.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Банк "Дом.РФ" с 23 сентября снижает ставки по рыночной ипотеке на новостройки на один процентный пункт, минимальная ставка теперь составит 20%, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "С 23 сентября 2025 года банк "Дом.РФ" снижает ставки по рыночной ипотеке на новостройки на один процентный пункт. Минимальная ставка составит 20% и будет доступна клиентам, получающим заработную плату на карту банка. Базовая ставка – 20,2% годовых", — говорится в сообщении. "Это уже второе изменение во втором полугодии: ранее мы снижали ставку в августе", – отметил заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков. Максимальная сумма ипотеки на первичном рынке в банке – 50 миллионов рублей, первоначальный взнос – от 20%, срок кредитования до 30 лет.
https://ria.ru/20250917/banki-2042373798.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40832/20/408322020_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_c2f51cdf1b13caa2005e7f1e0e8fb4c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, "дом.рф", россия
Экономика, "Дом.РФ", Россия
"Дом.РФ" с 23 сентября снижает ставки по ипотеке на новостройки
Банк "Дом.РФ" с 23 сентября снижает ставки по ипотеке на новостройки на 1 пункт