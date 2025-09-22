https://ria.ru/20250922/azs-2043541639.html

Беспилотник ВСУ атаковал территорию АЗС в Северодонецке

2025-09-22T15:21:00+03:00

ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал территорию автозаправочной станции в Северодонецке в ЛНР, в результате чего загорелось топливо в бензовозе, спасатели ликвидировали пожар, сообщили в главном управлении МЧС России по ЛНР."Спасатели МЧС России ликвидировали пожар в Северодонецке. В результате атаки беспилотного летательного аппарата на территории АЗС произошло возгорание топлива в бензовозе. Пламя быстро распространялось по навесу над колонками", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.По данным МЧС, уничтожен навес станции на площади 60 квадратных метров и бензовоз, диспетчерскую удалось спасти. В ликвидации участвовали 15 сотрудников МЧС и пять единиц техники, отметили в ведомстве.

