Беспилотник ВСУ атаковал территорию АЗС в Северодонецке
15:21 22.09.2025
Беспилотник ВСУ атаковал территорию АЗС в Северодонецке
Беспилотник ВСУ атаковал территорию АЗС в Северодонецке
происшествия
северодонецк
луганская народная республика
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал территорию автозаправочной станции в Северодонецке в ЛНР, в результате чего загорелось топливо в бензовозе, спасатели ликвидировали пожар, сообщили в главном управлении МЧС России по ЛНР."Спасатели МЧС России ликвидировали пожар в Северодонецке. В результате атаки беспилотного летательного аппарата на территории АЗС произошло возгорание топлива в бензовозе. Пламя быстро распространялось по навесу над колонками", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.По данным МЧС, уничтожен навес станции на площади 60 квадратных метров и бензовоз, диспетчерскую удалось спасти. В ликвидации участвовали 15 сотрудников МЧС и пять единиц техники, отметили в ведомстве.
северодонецк
луганская народная республика
происшествия, северодонецк, луганская народная республика, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Северодонецк, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал территорию автозаправочной станции в Северодонецке в ЛНР, в результате чего загорелось топливо в бензовозе, спасатели ликвидировали пожар, сообщили в главном управлении МЧС России по ЛНР.
"Спасатели МЧС России ликвидировали пожар в Северодонецке. В результате атаки беспилотного летательного аппарата на территории АЗС произошло возгорание топлива в бензовозе. Пламя быстро распространялось по навесу над колонками", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным МЧС, уничтожен навес станции на площади 60 квадратных метров и бензовоз, диспетчерскую удалось спасти. В ликвидации участвовали 15 сотрудников МЧС и пять единиц техники, отметили в ведомстве.
ПроисшествияСеверодонецкЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
