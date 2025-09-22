Алмазная отрасль Бельгии балансирует на грани выживания, заявил посол
Гончар: санкции против России сильно ударили по алмазной отрасли Бельгии
Флаг Бельгии. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Алмазная отрасль Бельгии из-за санкций против России балансирует на грани выживания, заявил РИА Новости посол РФ в Брюсселе Денис Гончар.
"С января 2024 года вследствие есовского эмбарго прямые поставки прекратились. Объемы торговли драгоценными камнями по итогам 2024 года упали на 23,2% до 20,3 миллиарда евро. По Антверпену прокатилась волна банкротств", - сказал он.
За последние два года уже более двух десятков ювелирных компаний объявили о вынужденном закрытии, дочка ювелирного дома Tiffany & Co Laurelton Diamonds сократила персонал вдвое, рассказал Гончар.
"Фактически отрасль, которая генерировала десятки тысяч рабочих мест, сегодня балансирует на грани выживания", - заключил он.
Евросоюз в сотрудничестве со странами "семерки" запретил прямой импорт российских алмазов с 1 января 2024 года. С 1 марта западные страны начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. В апреле представитель Еврокомиссии сообщил РИА Новости, что проверять происхождение алмазов для допуска на рынки ЕС поручено финансовому управлению Бельгии в Международном алмазном центре в Антверпене.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
