Число погибших после атаки БПЛА в Крыму возросло до трех человек
Число погибших после атаки БПЛА в Крыму возросло до трех человек
Число погибших после атаки БПЛА в Крыму возросло до трех человек
Число погибших при атаке БПЛА в районе поселка городского типа Форос в Крыму возросло до трех, 16 человек ранены, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
2025-09-22T00:29:00+03:00
2025-09-22T00:29:00+03:00
2025-09-22T01:08:00+03:00
республика крым
форос
сергей аксенов (политик)
происшествия
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Число погибших при атаке БПЛА в районе поселка городского типа Форос в Крыму возросло до трех, 16 человек ранены, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ранее Аксенов сообщил, что около 15 человек пострадали в результате удара вражеских БПЛА на южном берегу Крыма, под удар попали санаторий "Форос" и здание школы в поселке. Есть и погибшие, их число уточняется."По уточненным данным, на текущий момент в результате атаки БПЛА в районе поселка городского типа Форос три человека погибли, 16 получили ранения. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, которым обязательно будет оказана необходимая помощь и поддержка", - написал Аксенов в Telegram-канале.
республика крым
форос
республика крым, форос, сергей аксенов (политик), происшествия
Республика Крым, Форос, Сергей Аксенов (политик), Происшествия
