Агутин пока является единственным наследником матери

Заслуженный артист России Леонид Агутин может стать единственным наследником своей матери Людмилы Агутиной, если в течение полугода никто больше не подаст... РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Заслуженный артист России Леонид Агутин может стать единственным наследником своей матери Людмилы Агутиной, если в течение полугода никто больше не подаст заявление о вступлении в наследство, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. В понедельник Агутин сообщил в своем Telegram-канале о смерти своей матери. "С учетом того, что у Людмилы Агутиной был только один сын, а с мужем – отцом Леонида Агутина - она давно разведена, единственным наследником по закону является Леонид. Если Людмила оставила завещание, то доля Леонида в наследстве могла быть изменена", - рассказал Хаминский. Как уточнил юрист, с момента открытия наследства у всех лиц, считающих себя наследниками, есть полгода, чтобы тоже вступить в наследство. "Если по истечении шести месяцев никто больше не подаст заявление о вступлении в наследство, то Леонид Агутин получит свидетельство о праве на наследство и сможет зарегистрировать наследственное имущество на себя", - заключил юрист.
