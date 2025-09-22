https://ria.ru/20250922/agutin-2043466396.html

Умерла мать Леонида Агутина

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Заслуженный артист России Леонид Агутин сообщил в своем Telegram-канале о смерти своей матери Людмилы Агутиной."Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдёт, но не верил… Я люблю тебя, мам! Вот как тогда, маленький, целовал тебя перед сном — вот так и люблю", - написал певец.Он дополнил пост совместной фотографией с мамой из архива и поделился своими детскими воспоминаниями, когда они вместе с его отцом Николаем Агутиным приезжали к сыну в лагерь."Твои руки, и я счастлив. И вот это лето кончилось. И больше уже никогда не начнётся", - дополнил он. Людмила Агутина сейчас находится на пути в мир для самых лучших людей, заключил артист.

