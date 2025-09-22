Рейтинг@Mail.ru
Умерла мать Леонида Агутина
10:54 22.09.2025 (обновлено: 11:48 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/agutin-2043466396.html
Умерла мать Леонида Агутина
Умерла мать Леонида Агутина - РИА Новости, 22.09.2025
Умерла мать Леонида Агутина
Заслуженный артист России Леонид Агутин сообщил в своем Telegram-канале о смерти своей матери Людмилы Агутиной. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Заслуженный артист России Леонид Агутин сообщил в своем Telegram-канале о смерти своей матери Людмилы Агутиной.&quot;Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдёт, но не верил… Я люблю тебя, мам! Вот как тогда, маленький, целовал тебя перед сном — вот так и люблю&quot;, - написал певец.Он дополнил пост совместной фотографией с мамой из архива и поделился своими детскими воспоминаниями, когда они вместе с его отцом Николаем Агутиным приезжали к сыну в лагерь."Твои руки, и я счастлив. И вот это лето кончилось. И больше уже никогда не начнётся", - дополнил он. Людмила Агутина сейчас находится на пути в мир для самых лучших людей, заключил артист.
россия, леонид агутин
Россия, Леонид Агутин
Умерла мать Леонида Агутина

Леонид Агутин сообщил о смерти своей матери

Фотография, опубликованная Леонидом Агутиным в соцсети
Фотография, опубликованная Леонидом Агутиным в соцсети - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Фотография, опубликованная Леонидом Агутиным в соцсети. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Заслуженный артист России Леонид Агутин сообщил в своем Telegram-канале о смерти своей матери Людмилы Агутиной.
«

"Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдёт, но не верил… Я люблю тебя, мам! Вот как тогда, маленький, целовал тебя перед сном — вот так и люблю", - написал певец.

Он дополнил пост совместной фотографией с мамой из архива и поделился своими детскими воспоминаниями, когда они вместе с его отцом Николаем Агутиным приезжали к сыну в лагерь.
"Твои руки, и я счастлив. И вот это лето кончилось. И больше уже никогда не начнётся", - дополнил он.
Людмила Агутина сейчас находится на пути в мир для самых лучших людей, заключил артист.
