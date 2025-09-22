https://ria.ru/20250922/aeroport-2043563447.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация. "Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
калуга
калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
