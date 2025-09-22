Акция "Аэрофлота" по перевозке животных из приютов домой стала бессрочной

https://ria.ru/20250922/aeroflot-2043476253.html

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Акция "Аэрофлота" по бесплатной перевозке кошек и собак из приютов, находящихся в разных регионах страны, в новые семьи стала бессрочной, сообщает пресс-служба перевозчика.В информационной кампании приняли участие петс-амбассадоры авиаперевозчика — кот Винни-Пух и аляскинский маламут Миша — питомцы сотрудников авиакомпании, получившие это звание по итогам внутрикорпоративного конкурса. Также акцию отметили на Первой Всероссийской премии в сфере зоозащиты и экологии. Авиаперевозчик одержал победу в номинации "Корпоративная социальная ответственность: бизнес во благо животных"."Аэрофлот" на протяжении многих лет ведет последовательную политику, направленную на поддержку диких и домашних животных. Авиаперевозчик на постоянной основе сотрудничает с центром "Амурский тигр" и принимает участие в программе по сохранению хищников в неволе. В общей сложности, за последние пять лет компания перевезла с Дальнего Востока в европейскую часть России 16 тигров."Аэрофлот" – российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы— 55,3 миллиона.

