12:01 22.09.2025
россия
аэрофлот
домашние животные
дальний восток
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Акция "Аэрофлота" по бесплатной перевозке кошек и собак из приютов, находящихся в разных регионах страны, в новые семьи стала бессрочной, сообщает пресс-служба перевозчика.В информационной кампании приняли участие петс-амбассадоры авиаперевозчика — кот Винни-Пух и аляскинский маламут Миша — питомцы сотрудников авиакомпании, получившие это звание по итогам внутрикорпоративного конкурса. Также акцию отметили на Первой Всероссийской премии в сфере зоозащиты и экологии. Авиаперевозчик одержал победу в номинации "Корпоративная социальная ответственность: бизнес во благо животных"."Аэрофлот" на протяжении многих лет ведет последовательную политику, направленную на поддержку диких и домашних животных. Авиаперевозчик на постоянной основе сотрудничает с центром "Амурский тигр" и принимает участие в программе по сохранению хищников в неволе. В общей сложности, за последние пять лет компания перевезла с Дальнего Востока в европейскую часть России 16 тигров."Аэрофлот" – российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы— 55,3 миллиона.
россия, аэрофлот, домашние животные, дальний восток
Россия, Аэрофлот, домашние животные, Дальний Восток
Акция "Аэрофлота" по перевозке животных из приютов домой стала бессрочной

"Аэрофлот" сделал бессрочной акцию по перевозке кошек и собак из приютов домой

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Акция "Аэрофлота" по бесплатной перевозке кошек и собак из приютов, находящихся в разных регионах страны, в новые семьи стала бессрочной, сообщает пресс-служба перевозчика.
В информационной кампании приняли участие петс-амбассадоры авиаперевозчика — кот Винни-Пух и аляскинский маламут Миша — питомцы сотрудников авиакомпании, получившие это звание по итогам внутрикорпоративного конкурса. Также акцию отметили на Первой Всероссийской премии в сфере зоозащиты и экологии. Авиаперевозчик одержал победу в номинации "Корпоративная социальная ответственность: бизнес во благо животных".
"Аэрофлот" на протяжении многих лет ведет последовательную политику, направленную на поддержку диких и домашних животных. Авиаперевозчик на постоянной основе сотрудничает с центром "Амурский тигр" и принимает участие в программе по сохранению хищников в неволе. В общей сложности, за последние пять лет компания перевезла с Дальнего Востока в европейскую часть России 16 тигров.
"Аэрофлот" – российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы— 55,3 миллиона.
