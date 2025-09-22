https://ria.ru/20250922/aeroflot-2043476253.html
Акция "Аэрофлота" по перевозке животных из приютов домой стала бессрочной
Акция "Аэрофлота" по перевозке животных из приютов домой стала бессрочной - РИА Новости, 22.09.2025
Акция "Аэрофлота" по перевозке животных из приютов домой стала бессрочной
Акция "Аэрофлота" по бесплатной перевозке кошек и собак из приютов, находящихся в разных регионах страны, в новые семьи стала бессрочной, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T12:01:00+03:00
2025-09-22T12:01:00+03:00
2025-09-22T12:01:00+03:00
россия
аэрофлот
домашние животные
дальний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791864925_0:107:2974:1781_1920x0_80_0_0_2b0bdc0d10ede096f433ebc856facc6a.jpg
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Акция "Аэрофлота" по бесплатной перевозке кошек и собак из приютов, находящихся в разных регионах страны, в новые семьи стала бессрочной, сообщает пресс-служба перевозчика.В информационной кампании приняли участие петс-амбассадоры авиаперевозчика — кот Винни-Пух и аляскинский маламут Миша — питомцы сотрудников авиакомпании, получившие это звание по итогам внутрикорпоративного конкурса. Также акцию отметили на Первой Всероссийской премии в сфере зоозащиты и экологии. Авиаперевозчик одержал победу в номинации "Корпоративная социальная ответственность: бизнес во благо животных"."Аэрофлот" на протяжении многих лет ведет последовательную политику, направленную на поддержку диких и домашних животных. Авиаперевозчик на постоянной основе сотрудничает с центром "Амурский тигр" и принимает участие в программе по сохранению хищников в неволе. В общей сложности, за последние пять лет компания перевезла с Дальнего Востока в европейскую часть России 16 тигров."Аэрофлот" – российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы— 55,3 миллиона.
https://ria.ru/20250921/sobaka-2043281760.html
https://ria.ru/20250922/sobaka-2043473061.html
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791864925_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_173458af154d0c3394ce1724689dd014.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аэрофлот, домашние животные, дальний восток
Россия, Аэрофлот, домашние животные, Дальний Восток
Акция "Аэрофлота" по перевозке животных из приютов домой стала бессрочной
"Аэрофлот" сделал бессрочной акцию по перевозке кошек и собак из приютов домой
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Акция "Аэрофлота" по бесплатной перевозке кошек и собак из приютов, находящихся в разных регионах страны, в новые семьи стала бессрочной, сообщает пресс-служба перевозчика.
В информационной кампании приняли участие петс-амбассадоры авиаперевозчика — кот Винни-Пух и аляскинский маламут Миша — питомцы сотрудников авиакомпании, получившие это звание по итогам внутрикорпоративного конкурса. Также акцию отметили на Первой Всероссийской премии в сфере зоозащиты и экологии. Авиаперевозчик одержал победу в номинации "Корпоративная социальная ответственность: бизнес во благо животных".
"Аэрофлот" на протяжении многих лет ведет последовательную политику, направленную на поддержку диких и домашних животных. Авиаперевозчик на постоянной основе сотрудничает с центром "Амурский тигр" и принимает участие в программе по сохранению хищников в неволе. В общей сложности, за последние пять лет компания перевезла с Дальнего Востока в европейскую часть России 16 тигров.
"Аэрофлот" – российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы— 55,3 миллиона.