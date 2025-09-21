https://ria.ru/20250921/zaschita-2043281415.html
Защита умершего в СИЗО бизнесмена Котельникова раскрыла детали его дела
Защита умершего в СИЗО бизнесмена Котельникова раскрыла детали его дела - РИА Новости, 21.09.2025
Защита умершего в СИЗО бизнесмена Котельникова раскрыла детали его дела
Защита умершего в СИЗО бизнесмена Игоря Котельникова, фигуранта дела о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ, будет добиваться его оправдания, сообщил РИА... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T03:30:00+03:00
2025-09-21T03:30:00+03:00
2025-09-21T15:29:00+03:00
происшествия
москва
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Защита умершего в СИЗО бизнесмена Игоря Котельникова, фигуранта дела о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ, будет добиваться его оправдания, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела. "В отношении Котельникова дело не прекратили, так как должно быть согласие его представителя. Его представители согласия не дали, они знакомятся с материалами дела, они будут участниками процесса в суде. Дело в отношении Котельникова будет так или иначе прекращено, но вопрос – по каком обстоятельствам. Либо будет оправдательный мотив, на чем настаивает защита, либо обвинительный, то есть либо по реабилитирующим основаниям, либо нет", - рассказал собеседник агентства. Расследование данного дела в отношении всех установленных фигурантов было завершено, обвиняемые и адвокаты знакомятся с его материалами. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиру Смирнову, Александра Михайленко и Валерия Ковалевича. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, позднее он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Смирнова признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Как сообщали ранее в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. При этом защита утверждала, что всё некачественное питание было заменено.
https://ria.ru/20250920/rynska-2043132981.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, вооруженные силы рф
Происшествия, Москва, Вооруженные силы РФ
Защита умершего в СИЗО бизнесмена Котельникова раскрыла детали его дела
Защита фигуранта дела о поставке сухпайков будет добиваться его оправдания
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Защита умершего в СИЗО бизнесмена Игоря Котельникова, фигуранта дела о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ, будет добиваться его оправдания, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела.
"В отношении Котельникова дело не прекратили, так как должно быть согласие его представителя. Его представители согласия не дали, они знакомятся с материалами дела, они будут участниками процесса в суде. Дело в отношении Котельникова будет так или иначе прекращено, но вопрос – по каком обстоятельствам. Либо будет оправдательный мотив, на чем настаивает защита, либо обвинительный, то есть либо по реабилитирующим основаниям, либо нет", - рассказал собеседник агентства.
Расследование данного дела в отношении всех установленных фигурантов было завершено, обвиняемые и адвокаты знакомятся с его материалами.
Басманный суд Москвы
в апреле 2024 года арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиру Смирнову, Александра Михайленко и Валерия Ковалевича. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, позднее он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Смирнова признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Как сообщали ранее в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. При этом защита утверждала, что всё некачественное питание было заменено.