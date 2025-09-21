https://ria.ru/20250921/zaschita-2043281415.html

Защита умершего в СИЗО бизнесмена Котельникова раскрыла детали его дела

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Защита умершего в СИЗО бизнесмена Игоря Котельникова, фигуранта дела о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ, будет добиваться его оправдания, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела. "В отношении Котельникова дело не прекратили, так как должно быть согласие его представителя. Его представители согласия не дали, они знакомятся с материалами дела, они будут участниками процесса в суде. Дело в отношении Котельникова будет так или иначе прекращено, но вопрос – по каком обстоятельствам. Либо будет оправдательный мотив, на чем настаивает защита, либо обвинительный, то есть либо по реабилитирующим основаниям, либо нет", - рассказал собеседник агентства. Расследование данного дела в отношении всех установленных фигурантов было завершено, обвиняемые и адвокаты знакомятся с его материалами. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиру Смирнову, Александра Михайленко и Валерия Ковалевича. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, позднее он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Смирнова признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Как сообщали ранее в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. При этом защита утверждала, что всё некачественное питание было заменено.

