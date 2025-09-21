Рейтинг@Mail.ru
Защита умершего в СИЗО бизнесмена Котельникова раскрыла детали его дела - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:30 21.09.2025 (обновлено: 15:29 21.09.2025)
https://ria.ru/20250921/zaschita-2043281415.html
Защита умершего в СИЗО бизнесмена Котельникова раскрыла детали его дела
Защита умершего в СИЗО бизнесмена Котельникова раскрыла детали его дела - РИА Новости, 21.09.2025
Защита умершего в СИЗО бизнесмена Котельникова раскрыла детали его дела
Защита умершего в СИЗО бизнесмена Игоря Котельникова, фигуранта дела о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ, будет добиваться его оправдания, сообщил РИА... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T03:30:00+03:00
2025-09-21T15:29:00+03:00
происшествия
москва
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Защита умершего в СИЗО бизнесмена Игоря Котельникова, фигуранта дела о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ, будет добиваться его оправдания, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела. "В отношении Котельникова дело не прекратили, так как должно быть согласие его представителя. Его представители согласия не дали, они знакомятся с материалами дела, они будут участниками процесса в суде. Дело в отношении Котельникова будет так или иначе прекращено, но вопрос – по каком обстоятельствам. Либо будет оправдательный мотив, на чем настаивает защита, либо обвинительный, то есть либо по реабилитирующим основаниям, либо нет", - рассказал собеседник агентства. Расследование данного дела в отношении всех установленных фигурантов было завершено, обвиняемые и адвокаты знакомятся с его материалами. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиру Смирнову, Александра Михайленко и Валерия Ковалевича. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, позднее он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Смирнова признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Как сообщали ранее в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. При этом защита утверждала, что всё некачественное питание было заменено.
https://ria.ru/20250920/rynska-2043132981.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, вооруженные силы рф
Происшествия, Москва, Вооруженные силы РФ
Защита умершего в СИЗО бизнесмена Котельникова раскрыла детали его дела

Защита фигуранта дела о поставке сухпайков будет добиваться его оправдания

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Защита умершего в СИЗО бизнесмена Игоря Котельникова, фигуранта дела о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ, будет добиваться его оправдания, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела.
"В отношении Котельникова дело не прекратили, так как должно быть согласие его представителя. Его представители согласия не дали, они знакомятся с материалами дела, они будут участниками процесса в суде. Дело в отношении Котельникова будет так или иначе прекращено, но вопрос – по каком обстоятельствам. Либо будет оправдательный мотив, на чем настаивает защита, либо обвинительный, то есть либо по реабилитирующим основаниям, либо нет", - рассказал собеседник агентства.
Расследование данного дела в отношении всех установленных фигурантов было завершено, обвиняемые и адвокаты знакомятся с его материалами.
Басманный суд Москвы в апреле 2024 года арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" Эльвиру Смирнову, Александра Михайленко и Валерия Ковалевича. Также под стражу отправили бизнесмена Игоря Котельникова, позднее он умер в СИЗО из-за проблем с сердцем. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Смирнова признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Как сообщали ранее в суде, стоимость заключенных с Минобороны контрактов была заведомо завышена путем завышения расходов на приготовление питания, а качество продукции не соответствовало условиям контракта. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей, стало известно в ходе одного из судебных заседаний. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухпайки, фигурирующие в уголовном деле. При этом защита утверждала, что всё некачественное питание было заменено.
Божена Рынска - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Суд частично удовлетворил иск писательницы Рынски по делу о наследстве
Вчера, 08:41
 
ПроисшествияМоскваВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала