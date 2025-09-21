https://ria.ru/20250921/yaragro-2043333718.html

Выставка-ярмарка "ЯрАгро-2025" собрала аграриев со всей Ярославской области

Выставка-ярмарка "ЯрАгро-2025" собрала аграриев со всей Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Второй день выставки-ярмарки "ЯрАгро-2025" проходит в Ярославле в воскресенье, мероприятие собрало сельхозпроизводителей со всей Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Более 10 тысяч посетителей собрала в первый день проведения выставка-ярмарка "ЯрАгро-2025". Чтобы как можно больше людей смогли посетить мероприятие, впервые проводим его в двухдневном формате", - приводит слова Евраева пресс-служба областного правительства. Он подчеркнул, что поддержка местных производителей – одно из важнейших направлений работы правительства региона. "Создаем все условия для развития аграрного сектора и продвижения ярославской продукции как на территории региона, так и за его пределами. В этом году в рамках программы "Развитие сельского хозяйства в Ярославской области" выделено более 1 миллиарда рублей. Эти средства позволяют сохранять и увеличивать объемы производства, развивать семеноводство, поддерживать молочное и племенное животноводство и другие направления", - сказал губернатор. По его словам, "ЯрАгро" является одним из главных событий в сфере АПК Ярославской области. "Проведение таких массовых и ярких мероприятий помогает нашим производителям презентовать свой ассортимент, расширять рынки сбыта и деловые связи, жителям и гостям – знакомиться с местными брендами", - резюмировал Евраев. По данным главы региона, выставка-ярмарка "ЯрАгро-2025" объединила 145 фермеров, ремесленников и сельхозтоваропроизводителей со всей области. В ходе выставки-ярмарки местные производители представляют широкий ассортимент своей продукции: свежие сыры, мед, молочные и мясные продукты, ягоды, овощи, фрукты, а также оригинальные изделия для дома, текстиль ручной работы, сувениры. Особое место на выставке заняла гастрономическая зона "Вкусы Ярославии", где можно попробовать традиционные и авторские блюда. В рамках экспозиции "Ярославские предместья" гости знакомились с богатой историей и традициями муниципальных округов области.

