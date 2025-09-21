https://ria.ru/20250921/vzryv-2043278801.html
В Сумах прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Сумы, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Сумы, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Сумах слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
