Ученые предсказали рост солнечной активности

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Активность вспышек на Солнце будет медленно расти в воскресенье, риски для Земли умеренные, в то же время геомагнитная обстановка будет проявлять лишь небольшие признаки нестабильности, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Прогноз на сутки: Геомагнитная обстановка — спокойная, с небольшими признаками нестабильности. Вспышечная активность — медленно растущая с умеренными рисками для Земли", - говорится в сообщении. Отмечается, что в течение минувших суток геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность слабо повышенной, но без рисков для Земли.
