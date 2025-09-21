Володин назвал вопрос поддержки участников СВО приоритетным

https://ria.ru/20250921/volodin-2043298556.html

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Вопрос специальной военной операции, поддержки ее участников остается приоритетным, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Нам надо думать о стране. Нам надо сделать все для людей и, конечно, для победы. Это значит, вопрос специальной военной операции, поддержки участников СВО - для нас так же приоритетный, как и был ранее", - сказал Володин на видео, опубликованном в его канале в MAX. Он подчеркнул, что на сегодняшний день принято 140 законов, связанных с поддержкой бойцов СВО, а также сформирована система, которая является хорошей основой, фундаментом для того, чтобы решались вопросы и участников специальной военной операции, и их близких. "Мы постоянно корректируем законодательство, потому что меняется ситуация, и надо изменять решения, чтобы они были более эффективными, в целях достижения задач, обозначенных изначально при начале специальной военной операции", - добавил председатель Госдумы.

