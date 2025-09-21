Рейтинг@Mail.ru
Володин назвал вопрос поддержки участников СВО приоритетным - РИА Новости, 21.09.2025
09:31 21.09.2025
Володин назвал вопрос поддержки участников СВО приоритетным
Володин назвал вопрос поддержки участников СВО приоритетным
Вопрос специальной военной операции, поддержки ее участников остается приоритетным, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Вопрос специальной военной операции, поддержки ее участников остается приоритетным, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Нам надо думать о стране. Нам надо сделать все для людей и, конечно, для победы. Это значит, вопрос специальной военной операции, поддержки участников СВО - для нас так же приоритетный, как и был ранее", - сказал Володин на видео, опубликованном в его канале в MAX. Он подчеркнул, что на сегодняшний день принято 140 законов, связанных с поддержкой бойцов СВО, а также сформирована система, которая является хорошей основой, фундаментом для того, чтобы решались вопросы и участников специальной военной операции, и их близких. "Мы постоянно корректируем законодательство, потому что меняется ситуация, и надо изменять решения, чтобы они были более эффективными, в целях достижения задач, обозначенных изначально при начале специальной военной операции", - добавил председатель Госдумы.
вячеслав володин, госдума рф, общество
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Вопрос специальной военной операции, поддержки ее участников остается приоритетным, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Нам надо думать о стране. Нам надо сделать все для людей и, конечно, для победы. Это значит, вопрос специальной военной операции, поддержки участников СВО - для нас так же приоритетный, как и был ранее", - сказал Володин на видео, опубликованном в его канале в MAX.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день принято 140 законов, связанных с поддержкой бойцов СВО, а также сформирована система, которая является хорошей основой, фундаментом для того, чтобы решались вопросы и участников специальной военной операции, и их близких.
"Мы постоянно корректируем законодательство, потому что меняется ситуация, и надо изменять решения, чтобы они были более эффективными, в целях достижения задач, обозначенных изначально при начале специальной военной операции", - добавил председатель Госдумы.
