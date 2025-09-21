https://ria.ru/20250921/ugroza-2043400648.html
В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников
В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 21.09.2025
В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки беспилотников объявлена на территории Новороссийска, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T22:07:00+03:00
2025-09-21T22:07:00+03:00
2025-09-21T22:11:00+03:00
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Угроза атаки беспилотников объявлена на территории Новороссийска, сообщил глава города Андрей Кравченко."На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА)", - написал он в Telegram-канале.
В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников
