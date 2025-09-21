https://ria.ru/20250921/stantsiya-2043312504.html

В Запорожской области уничтожена станция, обслуживавшая пикапы ВСУ

В Запорожской области уничтожена станция, обслуживавшая пикапы ВСУ

ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Станция техобслуживания, работавшая с военными пикапами украинских войск, уничтожена в результате удара в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. "Запорожье... Уничтоженные цели: местная станция техобслуживания, которая работала с военными пикапами. Несколько машин сгорело", - заявил собеседник агентства.

