16:49 21.09.2025
Сийярто рассказал, что с радостью принял российский Орден дружбы
в мире
россия
венгрия
европа
петер сийярто
денис мантуров
михаил мурашко
БУДАПЕШТ, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что с радостью принял российский Орден дружбы и гордится своей ролью в выстраивании хороших отношений России и Венгрии. &quot;Я получил эту награду в конце 2021 года и, честно говоря, я принял ее с радостью... Я горжусь тем, что сыграл роль в создании цивилизованной, нормальной, взаимоуважительной и взаимовыгодной системы отношений между Венгрией и Россией&quot;, - сказал Сийярто в эфире радио Ultrahang.По его словам, если бы не было таких отношений между Россией и Венгрией, то не было бы уверенности, что венгерское энергоснабжение будет обеспечено в период энергокризисов. Сийярто также напомнил, что в период пандемии COVID-19 договорился с Денисом Мантуровым, который тогда занимал пост главы минпромторга РФ, и министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, чтобы Венгрия смогла закупить российскую вакцину "Спутник". "Мы смогли провести вакцинацию гораздо раньше, чем кто-либо другой в Европе... поэтому мы смогли раньше открыться, быстрее перезапустить экономику. Этого бы не случилось, если бы между нами не было хороших отношений", - отметил министр. В июле 2022 года Сийярто заявил, что не собирается в связи со спецоперацией РФ на Украине отказываться от Ордена дружбы, которым его наградил президент России Владимир Путин за большой вклад в развитие российско-венгерских отношений. Орден Сийярто во время его визита в Москву в декабре 2021 года вручил глава российского МИД Сергей Лавров.
в мире, россия, венгрия, европа, петер сийярто, денис мантуров, михаил мурашко
В мире, Россия, Венгрия, Европа, Петер Сийярто, Денис Мантуров, Михаил Мурашко
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 21 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что с радостью принял российский Орден дружбы и гордится своей ролью в выстраивании хороших отношений России и Венгрии.
"Я получил эту награду в конце 2021 года и, честно говоря, я принял ее с радостью... Я горжусь тем, что сыграл роль в создании цивилизованной, нормальной, взаимоуважительной и взаимовыгодной системы отношений между Венгрией и Россией", - сказал Сийярто в эфире радио Ultrahang.

По его словам, если бы не было таких отношений между Россией и Венгрией, то не было бы уверенности, что венгерское энергоснабжение будет обеспечено в период энергокризисов.
Сийярто также напомнил, что в период пандемии COVID-19 договорился с Денисом Мантуровым, который тогда занимал пост главы минпромторга РФ, и министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, чтобы Венгрия смогла закупить российскую вакцину "Спутник".
"Мы смогли провести вакцинацию гораздо раньше, чем кто-либо другой в Европе... поэтому мы смогли раньше открыться, быстрее перезапустить экономику. Этого бы не случилось, если бы между нами не было хороших отношений", - отметил министр.
В июле 2022 года Сийярто заявил, что не собирается в связи со спецоперацией РФ на Украине отказываться от Ордена дружбы, которым его наградил президент России Владимир Путин за большой вклад в развитие российско-венгерских отношений. Орден Сийярто во время его визита в Москву в декабре 2021 года вручил глава российского МИД Сергей Лавров.
