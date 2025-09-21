Рейтинг@Mail.ru
Официальное открытие Спартакиады народов Дагестана состоялось в Махачкале
Республика Дагестан
 
22:29 21.09.2025 (обновлено: 09:54 22.09.2025)
Официальное открытие Спартакиады народов Дагестана состоялось в Махачкале
Официальное открытие Спартакиады народов Дагестана состоялось в Махачкале - РИА Новости, 22.09.2025
Официальное открытие Спартакиады народов Дагестана состоялось в Махачкале
Официальное открытие первой в новейшей истории Дагестана Спартакиады народов республики состоялось в воскресенье на стадионе "Труд" в Махачкале, передает... РИА Новости, 22.09.2025
республика дагестан
махачкала
россия
республика дагестан
МАХАЧКАЛА, 21 сен - РИА Новости. Официальное открытие первой в новейшей истории Дагестана Спартакиады народов республики состоялось в воскресенье на стадионе "Труд" в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости. На стадионе собрались любители спорта из разных городов и районов республики, титулованные спортсмены, представители власти, жители республики, которые приехали поддержать свои команды. В рамках открытия Спартакиады состоялся торжественный парад команд-участниц: на поле под торжественный марш вышли сборные команды городов и районов Дагестана. Также прошли парадом спортсмены республики, в разные годы завоевавшие призовые медали на Олимпийских играх. Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов даст старт торжественному открытию Спартакиады, которая объединит все города и районы республики. "Дагестанская земля - родина более ста равноправных народов - народов-победителей! поколение выдающихся спортсменов и тренеров, из года в год наши атлеты продолжают покорять всё новые вершины. В республике созданы все условия для проведения соревнований самого высокого уровня, а также для регулярного занятия физической культурой и спортом. Но главное, дагестанцы искренне любят спорт, он стал частью культуры нашего самобытного народа", - сказал Абдулмуслимов. Спартакиада проводится впервые в современной истории Дагестана по 16 видам спорта: вольная борьба, бокс, дзюдо, волейбол, мини-футбол, тхэквондо, шахматы, самбо, легкая атлетика, перетягивание каната, настольный теннис, баскетбол 3x3, армрестлинг, гиревой спорт, стрельба из лука, а также национальные виды (метание камня, прыжки в длину с места). Это первая масштабная Спартакиада, которая проводится в новейшей истории Дагестана. В советский период эти соревнования были праздником физической культуры, объединявшим сотни спортсменов со всех уголков республики.
республика дагестан
махачкала
россия
республика дагестан, махачкала, россия
Республика Дагестан, Махачкала, Россия, Республика Дагестан
Официальное открытие Спартакиады народов Дагестана состоялось в Махачкале

В Махачкале официально открыли Спартакиаду народов Дагестана

© Фото : пресс-служба правительства Дагестана Официальное открытие Спартакиады народов Дагестана в Махачкале
Официальное открытие Спартакиады народов Дагестана в Махачкале - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© Фото : пресс-служба правительства Дагестана
Официальное открытие Спартакиады народов Дагестана в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 21 сен - РИА Новости. Официальное открытие первой в новейшей истории Дагестана Спартакиады народов республики состоялось в воскресенье на стадионе "Труд" в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости.
На стадионе собрались любители спорта из разных городов и районов республики, титулованные спортсмены, представители власти, жители республики, которые приехали поддержать свои команды.
В рамках открытия Спартакиады состоялся торжественный парад команд-участниц: на поле под торжественный марш вышли сборные команды городов и районов Дагестана. Также прошли парадом спортсмены республики, в разные годы завоевавшие призовые медали на Олимпийских играх.
Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов даст старт торжественному открытию Спартакиады, которая объединит все города и районы республики.
"Дагестанская земля - родина более ста равноправных народов - народов-победителей! поколение выдающихся спортсменов и тренеров, из года в год наши атлеты продолжают покорять всё новые вершины. В республике созданы все условия для проведения соревнований самого высокого уровня, а также для регулярного занятия физической культурой и спортом. Но главное, дагестанцы искренне любят спорт, он стал частью культуры нашего самобытного народа", - сказал Абдулмуслимов.
Спартакиада проводится впервые в современной истории Дагестана по 16 видам спорта: вольная борьба, бокс, дзюдо, волейбол, мини-футбол, тхэквондо, шахматы, самбо, легкая атлетика, перетягивание каната, настольный теннис, баскетбол 3x3, армрестлинг, гиревой спорт, стрельба из лука, а также национальные виды (метание камня, прыжки в длину с места).
Это первая масштабная Спартакиада, которая проводится в новейшей истории Дагестана. В советский период эти соревнования были праздником физической культуры, объединявшим сотни спортсменов со всех уголков республики.
 
