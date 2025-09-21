https://ria.ru/20250921/rossiya-2043404256.html

Официальное открытие Спартакиады народов Дагестана состоялось в Махачкале

Официальное открытие Спартакиады народов Дагестана состоялось в Махачкале - РИА Новости, 22.09.2025

Официальное открытие Спартакиады народов Дагестана состоялось в Махачкале

Официальное открытие первой в новейшей истории Дагестана Спартакиады народов республики состоялось в воскресенье на стадионе "Труд" в Махачкале, передает... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-21T22:29:00+03:00

2025-09-21T22:29:00+03:00

2025-09-22T09:54:00+03:00

республика дагестан

махачкала

россия

республика дагестан

МАХАЧКАЛА, 21 сен - РИА Новости. Официальное открытие первой в новейшей истории Дагестана Спартакиады народов республики состоялось в воскресенье на стадионе "Труд" в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости. На стадионе собрались любители спорта из разных городов и районов республики, титулованные спортсмены, представители власти, жители республики, которые приехали поддержать свои команды. В рамках открытия Спартакиады состоялся торжественный парад команд-участниц: на поле под торжественный марш вышли сборные команды городов и районов Дагестана. Также прошли парадом спортсмены республики, в разные годы завоевавшие призовые медали на Олимпийских играх. Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов даст старт торжественному открытию Спартакиады, которая объединит все города и районы республики. "Дагестанская земля - родина более ста равноправных народов - народов-победителей! поколение выдающихся спортсменов и тренеров, из года в год наши атлеты продолжают покорять всё новые вершины. В республике созданы все условия для проведения соревнований самого высокого уровня, а также для регулярного занятия физической культурой и спортом. Но главное, дагестанцы искренне любят спорт, он стал частью культуры нашего самобытного народа", - сказал Абдулмуслимов. Спартакиада проводится впервые в современной истории Дагестана по 16 видам спорта: вольная борьба, бокс, дзюдо, волейбол, мини-футбол, тхэквондо, шахматы, самбо, легкая атлетика, перетягивание каната, настольный теннис, баскетбол 3x3, армрестлинг, гиревой спорт, стрельба из лука, а также национальные виды (метание камня, прыжки в длину с места). Это первая масштабная Спартакиада, которая проводится в новейшей истории Дагестана. В советский период эти соревнования были праздником физической культуры, объединявшим сотни спортсменов со всех уголков республики.

россия

2025

