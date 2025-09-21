https://ria.ru/20250921/rossiya-2043381347.html
На Кубани объявили беспилотную опасность
На Кубани объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 21.09.2025
На Кубани объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T19:21:00+03:00
2025-09-21T19:21:00+03:00
2025-09-21T19:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
КРАСНОДАР, 21 сен – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. В оповещении МЧС граждан призвали укрыться в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение), отойти от окон и при падении взрывных устройств звонить 112.
https://ria.ru/20250921/pvo-2043362854.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани объявили беспилотную опасность
На территории Краснодарского края объявили беспилотную опасность