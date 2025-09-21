https://ria.ru/20250921/rossiya-2043381347.html

На Кубани объявили беспилотную опасность

На Кубани объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 21.09.2025

На Кубани объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T19:21:00+03:00

2025-09-21T19:21:00+03:00

2025-09-21T19:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

КРАСНОДАР, 21 сен – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. В оповещении МЧС граждан призвали укрыться в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение), отойти от окон и при падении взрывных устройств звонить 112.

https://ria.ru/20250921/pvo-2043362854.html

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)