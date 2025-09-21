https://ria.ru/20250921/rossiya-2043380892.html
Опубликованы архивные кадры, как Путин ходит в тапочках в Тадж-Махале
Опубликованы архивные кадры, как Путин ходит в тапочках в Тадж-Махале - РИА Новости, 21.09.2025
Опубликованы архивные кадры, как Путин ходит в тапочках в Тадж-Махале
Редкие архивные кадры, как президент России Владимир Путин надевает тапочки во время посещения Тадж-Махала в Индии, показали в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 21.09.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 21 сен - РИА Новости. Редкие архивные кадры, как президент России Владимир Путин надевает тапочки во время посещения Тадж-Махала в Индии, показали в эфире телеканала "Россия 1". Путин 17 сентября поговорил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Российский лидер поздравил индийского коллегу с 75-летием, пожелал ему благополучия и успехов в работе на благо индийского народа. Архивные кадры предыдущих встреч Путина и Моди, а также видеозаписи из поездок президента России в Индию показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" в воскресенье. Были показаны в том числе редкие кадры, как Путин ходит в тапочках при посещении Тадж-Махала. Они были сделаны во время визита президента России в Индию в 2000 году. Кроме того, в эфире показали видеозаписи общения Путина и Моди во Владивостоке в 2019 году. Лидеры тогда беседовали в том числе на яхте, в каюте с ними находились только переводчики. Как рассказал автор программы, журналист "России 1" Павел Зарубин, когда в каюту к Путину и Моди неожиданно вошли телеоператоры, президент России знаком попросил переводчика остановиться.
Опубликованы архивные кадры, как Путин ходит в тапочках в Тадж-Махале
