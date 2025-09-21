https://ria.ru/20250921/rossiya-2043375179.html
В Саратове восстановили коммуникации в двух пострадавших от БПЛА домах
В Саратове восстановили коммуникации в двух пострадавших от БПЛА домах - РИА Новости, 21.09.2025
В Саратове восстановили коммуникации в двух пострадавших от БПЛА домах
Коммуникации тепло- и газоснабжения восстановлены в двух многоквартирных домах Саратова, пострадавших при атаке БПЛА на регион, сообщила администрация... РИА Новости, 21.09.2025
САРАТОВ, 21 сен - РИА Новости. Коммуникации тепло- и газоснабжения восстановлены в двух многоквартирных домах Саратова, пострадавших при атаке БПЛА на регион, сообщила администрация Заводского района города. Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО с 23.00 мск пятницы до 06.00 мск субботы сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, в том числе 27 - над территорией Саратовской области. Губернатор Роман Бусаргин сообщал, что в результате атаки БПЛА в двух многоквартирных домах Саратова частично выбило окна, пострадала женщина. По его словам, также повреждены несколько автомобилей. Пункт временного размещения развернут для жителей, которые, как планируют власти, смогут вернуться в свои квартиры в субботу. Также власти города открыли круглосуточную горячую линию. "В многоквартирных домах, пострадавших в результате атаки БПЛА, восстановлены коммуникации тепло- и газоснабжения. Представителями управляющей компании и коммунальной службы организована помощь жителям по уборке осколков стекла от поврежденных оконных блоков. До момента восстановления всех оконных блоков на домах организовано дежурство сотрудников полиции", - говорится в Telegram-канале районной администрации.
В Саратове восстановили коммуникации в двух пострадавших от БПЛА домах
Инженерные коммуникации восстановлены в 2 домах в Саратове, пострадавших от БПЛА