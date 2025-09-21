https://ria.ru/20250921/rossiya-2043324290.html
ВС России уничтожили "Бабу-Ягу" на Краматорско-Дружковском направлении
21.09.2025
ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Операторы беспилотников 10-й гвардейской отдельной бригады специального назначения "Южной" группировки войск уничтожили живую силу и гексакоптер R-18 противника на Краматорско-Дружковском направлении специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. "Личный состав ВСУ был выявлен в прифронтовой полосе расчётом разведки спецназа и поражён прямым попаданием боеприпаса с ударного БПЛА. Кроме того, в ходе выполнения боевых задач операторы FPV-дронов обнаружили вражеский гексакоптер R-18 “Баба-Яга”, который был уничтожен в воздухе тараном ударного беспилотника", — отметили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что использование беспилотных систем подразделениями специального назначения позволяет эффективно наносить поражение живой силе и технике ВСУ, а также лишать противника возможности ведения воздушной разведки.
