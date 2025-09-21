Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили "Бабу-Ягу" на Краматорско-Дружковском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 21.09.2025
ВС России уничтожили "Бабу-Ягу" на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили "Бабу-Ягу" на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 21.09.2025
ВС России уничтожили "Бабу-Ягу" на Краматорско-Дружковском направлении
Операторы беспилотников 10-й гвардейской отдельной бригады специального назначения "Южной" группировки войск уничтожили живую силу и гексакоптер R-18 противника РИА Новости, 21.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Операторы беспилотников 10-й гвардейской отдельной бригады специального назначения "Южной" группировки войск уничтожили живую силу и гексакоптер R-18 противника на Краматорско-Дружковском направлении специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. "Личный состав ВСУ был выявлен в прифронтовой полосе расчётом разведки спецназа и поражён прямым попаданием боеприпаса с ударного БПЛА. Кроме того, в ходе выполнения боевых задач операторы FPV-дронов обнаружили вражеский гексакоптер R-18 “Баба-Яга”, который был уничтожен в воздухе тараном ударного беспилотника", — отметили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что использование беспилотных систем подразделениями специального назначения позволяет эффективно наносить поражение живой силе и технике ВСУ, а также лишать противника возможности ведения воздушной разведки.
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России уничтожили "Бабу-Ягу" на Краматорско-Дружковском направлении

Бойцы "Юга" уничтожили гексакоптер R-18 на Краматорско-Дружковском направлении

© РИА Новости / Сергей БобылевВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Операторы беспилотников 10-й гвардейской отдельной бригады специального назначения "Южной" группировки войск уничтожили живую силу и гексакоптер R-18 противника на Краматорско-Дружковском направлении специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.
"Личный состав ВСУ был выявлен в прифронтовой полосе расчётом разведки спецназа и поражён прямым попаданием боеприпаса с ударного БПЛА. Кроме того, в ходе выполнения боевых задач операторы FPV-дронов обнаружили вражеский гексакоптер R-18 “Баба-Яга”, который был уничтожен в воздухе тараном ударного беспилотника", — отметили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что использование беспилотных систем подразделениями специального назначения позволяет эффективно наносить поражение живой силе и технике ВСУ, а также лишать противника возможности ведения воздушной разведки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
