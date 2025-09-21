https://ria.ru/20250921/pvo-2043362854.html
Силы ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью
Средства ПВО в период с 15.00 мск до 16.00 мск сбили два украинских БПЛА над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Средства ПВО в период с 15.00 мск до 16.00 мск сбили два украинских БПЛА над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. "Двадцать первого сентября текущего года в период с 15.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
