Лесные пожары в турецкой Аланье потушили
14:45 21.09.2025 (обновлено: 14:58 21.09.2025)
Лесные пожары в турецкой Аланье потушили
СТАМБУЛ, 21 сен - РИА Новости. Лесные пожары в окрестностях турецкого курорта Аланья потушены, сообщил в воскресенье мэр курорта Шакир Озтюрк. Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди в горной местности возле курорта Аланья в ночь на пятницу, были эвакуированы жители не менее 150 домов. "Начавшийся в районе Алиэфенди лесной пожар, охвативший также районы Испатлы и Каргыджак, потушен усилиями генерального управления лесного хозяйства, пожарных, жандармерии и полицейских водометов. В районе Каргыджак огонь локализован, пожарные остужают лес", - заявил Озтюрк журналистам. В тушении принимали участие четыре самолета, 13 вертолетов и около 800 человек. Жертв в результате пожара удалось избежать, отметил мэр.
© Getty Images / Anadolu/Mert CanturkЛиквидация лесного пожара в окрестностях турецкого курорта Аланья. 21 сентября 2025
© Getty Images / Anadolu/Mert Canturk
Ликвидация лесного пожара в окрестностях турецкого курорта Аланья. 21 сентября 2025
СТАМБУЛ, 21 сен - РИА Новости. Лесные пожары в окрестностях турецкого курорта Аланья потушены, сообщил в воскресенье мэр курорта Шакир Озтюрк.
Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди в горной местности возле курорта Аланья в ночь на пятницу, были эвакуированы жители не менее 150 домов.
"Начавшийся в районе Алиэфенди лесной пожар, охвативший также районы Испатлы и Каргыджак, потушен усилиями генерального управления лесного хозяйства, пожарных, жандармерии и полицейских водометов. В районе Каргыджак огонь локализован, пожарные остужают лес", - заявил Озтюрк журналистам.
В тушении принимали участие четыре самолета, 13 вертолетов и около 800 человек. Жертв в результате пожара удалось избежать, отметил мэр.
Лесной пожар в турецком Белеке - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В турецком Белеке из-за пожара началась эвакуация туристов из отелей
