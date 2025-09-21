https://ria.ru/20250921/pozhary-2043338182.html

Лесные пожары в турецкой Аланье потушили

Лесные пожары в турецкой Аланье потушили - РИА Новости, 21.09.2025

Лесные пожары в турецкой Аланье потушили

Лесные пожары в окрестностях турецкого курорта Аланья потушены, сообщил в воскресенье мэр курорта Шакир Озтюрк. РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T14:45:00+03:00

2025-09-21T14:45:00+03:00

2025-09-21T14:58:00+03:00

в мире

аланья (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/15/2043339665_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_808f632747f3cf49db70e9a83d1cd5d0.jpg

СТАМБУЛ, 21 сен - РИА Новости. Лесные пожары в окрестностях турецкого курорта Аланья потушены, сообщил в воскресенье мэр курорта Шакир Озтюрк. Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди в горной местности возле курорта Аланья в ночь на пятницу, были эвакуированы жители не менее 150 домов. "Начавшийся в районе Алиэфенди лесной пожар, охвативший также районы Испатлы и Каргыджак, потушен усилиями генерального управления лесного хозяйства, пожарных, жандармерии и полицейских водометов. В районе Каргыджак огонь локализован, пожарные остужают лес", - заявил Озтюрк журналистам. В тушении принимали участие четыре самолета, 13 вертолетов и около 800 человек. Жертв в результате пожара удалось избежать, отметил мэр.

https://ria.ru/20250920/pozhar-2043109913.html

аланья (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, аланья (город)