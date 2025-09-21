Лесные пожары в турецкой Аланье потушили
Мэр Озтюрк заявил, что все лесные пожары в окрестностях курорта Аланья потушили
© Getty Images / Anadolu/Mert CanturkЛиквидация лесного пожара в окрестностях турецкого курорта Аланья. 21 сентября 2025
© Getty Images / Anadolu/Mert Canturk
Ликвидация лесного пожара в окрестностях турецкого курорта Аланья. 21 сентября 2025
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 21 сен - РИА Новости. Лесные пожары в окрестностях турецкого курорта Аланья потушены, сообщил в воскресенье мэр курорта Шакир Озтюрк.
Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди в горной местности возле курорта Аланья в ночь на пятницу, были эвакуированы жители не менее 150 домов.
«
"Начавшийся в районе Алиэфенди лесной пожар, охвативший также районы Испатлы и Каргыджак, потушен усилиями генерального управления лесного хозяйства, пожарных, жандармерии и полицейских водометов. В районе Каргыджак огонь локализован, пожарные остужают лес", - заявил Озтюрк журналистам.
В тушении принимали участие четыре самолета, 13 вертолетов и около 800 человек. Жертв в результате пожара удалось избежать, отметил мэр.