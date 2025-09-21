Внеземная жизнь рядом: ученые нашли планету с необычными свойствами
CC BY 4.0 / ESO/N. Bartmann/spaceengine.org / This artist’s impression shows the view just above the surface of one of the middle planets in the TRAPPIST-1 system, with the glare of the host star illuminating the rocky surface (cropped)Система планет TRAPPIST-1
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Астрономы обнаружили планету, возможно пригодную для жизни. По космическим меркам она совсем рядом с Землей. TRAPPIST-1е находится в центре зоны обитаемости своей звезды. Чем уникально открытие — в материале РИА Новости.
В "зоне Златовласки"
Система TRAPPIST-1 известна наличием семи каменистых планет, вращающихся вокруг чрезвычайно маленького и холодного красного карлика, известного как M-карлик. Диаметр — всего 84 180 километров, а температура поверхности — менее половины от температуры Солнца.
© Getty Images / NASAСемь планет в системе TRAPPIST-1
Любопытно, что планеты в системе расположены так близко друг к другу, что с поверхности одной из них открывается захватывающий вид на соседние. Они кажутся больше Луны для наблюдателя с Земли.
Особый интерес вызывает четвертая планета — TRAPPIST-1e, которая находится в так называемой обитаемой зоне, или "зоне Златовласки". Там температура может позволять существовать жидкой воде.
Однако ключевым условием для этого остается наличие атмосферы, поддерживающей стабильную температуру. Без нее планета представляла бы собой лишь безжизненный каменный шар. Вот почему внимание исследователей приковано именно к этому миру. Ученые уже много лет пытаются выяснить, есть ли у TRAPPIST-1e атмосфера, но эта задача оказалась чрезвычайно сложной.
Новейшие технологии приходят на помощь
Ученые получили новые данные благодаря спектрографу ближнего инфракрасного диапазона NIRSpec телескопа "Джеймс Уэбб". Космическую линзу направили на систему в тот момент, когда планета проходила перед своей звездой.
© Getty Images / Alex WongТелескоп "Джеймс Уэбб" в Центре космических полетов Годдарда. Мэриленд, США
В такие минуты свет карлика фильтруется через атмосферу и оставляет характерные следы в спектре. По этим изменениям возможно даже определить химический состав газов.
Соавтор исследования доктор Райан Макдоналд из Сент-Эндрюсского университета говорит: "У TRAPPIST-1e может быть так называемая вторичная атмосфера, содержащая тяжелые газы, такие как азот".
Однако получить достоверные данные чрезвычайно сложно, так как звезда сама по себе сильно активна и производит множество солнечных вспышек и пятен.
Похожая на Землю
Масса TRAPPIST-1e составляет 0,692 массы Земли, то есть несильно меньше нашей планеты. Она находится близко к своей звезде и совершает полный оборот вокруг за 6,1 земных суток.
Тем не менее из-за чрезвычайно низкой температуры поверхности TRAPPIST-1е астрономы считают, что на планете могут быть обширные поверхностные океаны с жидкой водой. Но большая часть, скорее всего, покрыта льдом.
© Getty Images / Bill Ingalls/NASAРезультаты исследования системы планет TRAPPIST-1. Балтимор, США, 2017 год
На планете могла сформироваться так называемая вторичная атмосфера, состоящая из тяжелых газов, например азота.
"То же самое произошло с ранней Землей, — рассказывает профессор Уэйкфорд. — В нашем случае все было из-за вулканической активности и столкновений с астероидами, которые привели к выбросу огромного количества азота, составляющего основную часть нашей атмосферы".
Весьма важное обстоятельство: богатая азотом атмосфера создает парниковый эффект, который должен поддерживать на планете тепло и стабильный климат.
Есть сомнения
Астрономы все-таки осторожничают: выводы пока нельзя назвать окончательными. Есть еще вероятность, что TRAPPIST-1e вовсе не имеет атмосферы, а первые намеки оказались результатом сложных взаимодействий звездного света с поверхностью планеты.
© Getty Images / NASAЭкзопланета системы TRAPPIST-1
Однако если их догадка подтвердится, то этот мир войдет в небольшой перечень планет, где вероятна жизнь.
Ответить точно на вопрос помогут лишь дальнейшие исследования.