Песков рассказал о реакции украинцев на его георгиевскую ленту в 2015 году
13:21 21.09.2025
Песков рассказал о реакции украинцев на его георгиевскую ленту в 2015 году
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что уже много лет носит с собой георгиевскую ленточку, и вспомнил, что в 2015 году, когда он взял ее с собой на переговоры в Минск, представители украинской делегации "шипели" на него за это. "Это вторая. Первая появилась за два месяца до ночи минских договоренностей. И я приехал с этой ленточкой - с предшественницей, та порвалась совсем - в Минск, и украинские товарищи шипели на меня, что "зачем я это таскаю". Я говорил:" Не ваше это дело", - рассказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Он указал, что повязывает георгиевскую ленту на свою сумку.
© AP Photo / Seth WenigПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что уже много лет носит с собой георгиевскую ленточку, и вспомнил, что в 2015 году, когда он взял ее с собой на переговоры в Минск, представители украинской делегации "шипели" на него за это.
"Это вторая. Первая появилась за два месяца до ночи минских договоренностей. И я приехал с этой ленточкой - с предшественницей, та порвалась совсем - в Минск, и украинские товарищи шипели на меня, что "зачем я это таскаю". Я говорил:" Не ваше это дело", - рассказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Он указал, что повязывает георгиевскую ленту на свою сумку.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
В Кремле напомнили о лжи Парижа в ответ на обвинение Макрона
8 марта, 15:34
 
