https://ria.ru/20250921/peskov-2043327918.html

Песков рассказал о реакции украинцев на его георгиевскую ленту в 2015 году

Песков рассказал о реакции украинцев на его георгиевскую ленту в 2015 году - РИА Новости, 21.09.2025

Песков рассказал о реакции украинцев на его георгиевскую ленту в 2015 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что уже много лет носит с собой георгиевскую ленточку, и вспомнил, что в 2015 году, когда он взял ее РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T13:21:00+03:00

2025-09-21T13:21:00+03:00

2025-09-21T13:21:00+03:00

в мире

минск

россия

дмитрий песков

павел зарубин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148116/17/1481161756_0:318:4854:3048_1920x0_80_0_0_d51108683c3b9861bd41f53c0605106e.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что уже много лет носит с собой георгиевскую ленточку, и вспомнил, что в 2015 году, когда он взял ее с собой на переговоры в Минск, представители украинской делегации "шипели" на него за это. "Это вторая. Первая появилась за два месяца до ночи минских договоренностей. И я приехал с этой ленточкой - с предшественницей, та порвалась совсем - в Минск, и украинские товарищи шипели на меня, что "зачем я это таскаю". Я говорил:" Не ваше это дело", - рассказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Он указал, что повязывает георгиевскую ленту на свою сумку.

https://ria.ru/20250308/peskov-2003822069.html

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, минск, россия, дмитрий песков, павел зарубин