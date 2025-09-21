https://ria.ru/20250921/peskov-2043327918.html
Песков рассказал о реакции украинцев на его георгиевскую ленту в 2015 году
Песков рассказал о реакции украинцев на его георгиевскую ленту в 2015 году - РИА Новости, 21.09.2025
Песков рассказал о реакции украинцев на его георгиевскую ленту в 2015 году
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что уже много лет носит с собой георгиевскую ленточку, и вспомнил, что в 2015 году, когда он взял ее РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T13:21:00+03:00
2025-09-21T13:21:00+03:00
2025-09-21T13:21:00+03:00
в мире
минск
россия
дмитрий песков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148116/17/1481161756_0:318:4854:3048_1920x0_80_0_0_d51108683c3b9861bd41f53c0605106e.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что уже много лет носит с собой георгиевскую ленточку, и вспомнил, что в 2015 году, когда он взял ее с собой на переговоры в Минск, представители украинской делегации "шипели" на него за это. "Это вторая. Первая появилась за два месяца до ночи минских договоренностей. И я приехал с этой ленточкой - с предшественницей, та порвалась совсем - в Минск, и украинские товарищи шипели на меня, что "зачем я это таскаю". Я говорил:" Не ваше это дело", - рассказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Он указал, что повязывает георгиевскую ленту на свою сумку.
https://ria.ru/20250308/peskov-2003822069.html
минск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148116/17/1481161756_184:0:4671:3365_1920x0_80_0_0_9b01d5ef1be34f04d4348b948da5ef26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минск, россия, дмитрий песков, павел зарубин
В мире, Минск, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков рассказал о реакции украинцев на его георгиевскую ленту в 2015 году
Песков рассказал, как украинцам в 2015 году не нравилась его георгиевская лента