Египетские эксперты оценили решение Великобритании признать Палестину

Египетские эксперты оценили решение Великобритании признать Палестину - РИА Новости, 21.09.2025

Египетские эксперты оценили решение Великобритании признать Палестину

Решение Великобритании и ряда других западных стран признать государство Палестина несет важную юридическую и политическую нагрузку, выходящую за рамки... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T20:00:00+03:00

2025-09-21T20:00:00+03:00

2025-09-21T23:33:00+03:00

в мире

палестина

великобритания

франция

кир стармер

эммануэль макрон

оон

КАИР, 21 сен - РИА Новости. Решение Великобритании и ряда других западных стран признать государство Палестина несет важную юридическую и политическую нагрузку, выходящую за рамки символического жеста, заявили РИА Новости египетские политики и эксперты. В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии и Канады. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. Как считает член египетского Сената (верхней палаты парламента) Сама Сулейман, признание Палестины Великобританией и Францией - "исторический шаг" и "победа справедливого дела, за которое палестинцы боролись десятилетиями". "Позиция Великобритании и Франции отражает некий качественный сдвиг. Этот шаг - сильное послание международному сообществу о том, что необходимо действовать, положить конец оккупации, добиться создания палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказала она. Политик также призвала "остальные европейские страны и международное сообщество принять аналогичные меры" и признать палестинское государство. Как считает профессор международного права, член Американской и Европейской ассоциаций международного права Мухаммед Махран, признание Палестины новыми западными странами - "исторический момент, укрепляющий легитимность прав палестинцев на международном уровне" "Это признание несет юридическую и политическую нагрузку, выходящую за рамки символического жеста", - подчеркнул эксперт. По его мнению, решение Лондона можно рассматривать как "запоздалый шаг" с целью исправить историческую несправедливость в отношении палестинцев после того, как Великобритания в так называемой Декларации Бальфура 1917 года одобрила идею создания в Палестине "национального очага для еврейского народа". "Когда Франция, которая считается первым среди западных стран постоянным членом Совета Безопасности ООН, сделает этот шаг, она откроет возможность оказывать все большее давление на Израиль, чтобы вынудить его соблюдать международные резолюции", - добавил он. По словам Махрана, признание Палестины новыми странами оставит США меньше возможностей отстаивать позиции Израиля в Совбезе и укрепит шансы Палестины получить полноценное членство в ООН.

палестина

великобритания

франция

2025

Новости

ru-RU

в мире, палестина, великобритания, франция, кир стармер, эммануэль макрон, оон