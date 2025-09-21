Рейтинг@Mail.ru
Австралия признала государство Палестина - РИА Новости, 21.09.2025
16:06 21.09.2025 (обновлено: 17:05 21.09.2025)
Австралия признала государство Палестина
Австралия признала государство Палестина - РИА Новости, 21.09.2025
Австралия признала государство Палестина
Австралия официально признает "независимое и суверенное" Государство Палестина, говорится в заявлении австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе и главы... РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Австралия официально признает "независимое и суверенное" Государство Палестина, говорится в заявлении австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе и главы МИД Австралии Пенни Вонг."Начиная с сегодняшнего дня, воскресенья 21 сентября 2025 года, Австралийский Союз официально признает независимое и суверенное Государство Палестина", - говорится в заявлении, размещенном на странице премьера в соцсети X.Как отмечается в заявлении, признание Палестины Австралией, Канадой и Великобританией - это часть усилий по возобновлению импульса для решения, основанного на существовании двух государств, которое начнется с прекращения огня в секторе Газа и освобождения израильских заложников. В заявлении указано, что движение ХАМАС "не должно играть никакой роли" в Палестине.Премьер и глава МИД Австралии подчеркнули, что австралийская сторона рассмотрит дальнейшие шаги, как, например, установление дипломатических отношений с Палестиной и открытие посольств, по мере "прогресса" палестинских властей в выполнении "обязательств по реформам".Палестину до сегодняшнего дня признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Австралия признала государство Палестина

Австралия официально признала государство Палестина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Государственный флаг Австралии
Государственный флаг Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Австралия официально признает "независимое и суверенное" Государство Палестина, говорится в заявлении австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе и главы МИД Австралии Пенни Вонг.
"Начиная с сегодняшнего дня, воскресенья 21 сентября 2025 года, Австралийский Союз официально признает независимое и суверенное Государство Палестина", - говорится в заявлении, размещенном на странице премьера в соцсети X.
Как отмечается в заявлении, признание Палестины Австралией, Канадой и Великобританией - это часть усилий по возобновлению импульса для решения, основанного на существовании двух государств, которое начнется с прекращения огня в секторе Газа и освобождения израильских заложников. В заявлении указано, что движение ХАМАС "не должно играть никакой роли" в Палестине.
Премьер и глава МИД Австралии подчеркнули, что австралийская сторона рассмотрит дальнейшие шаги, как, например, установление дипломатических отношений с Палестиной и открытие посольств, по мере "прогресса" палестинских властей в выполнении "обязательств по реформам".
Палестину до сегодняшнего дня признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Канада признала палестинское государство
Канада признала палестинское государство
16:06
 
АвстралияВ миреПалестинаЭнтони Альбанезе
 
 
