Австралия признала государство Палестина

Австралия признала государство Палестина

2025-09-21T16:06:00+03:00

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Австралия официально признает "независимое и суверенное" Государство Палестина, говорится в заявлении австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе и главы МИД Австралии Пенни Вонг."Начиная с сегодняшнего дня, воскресенья 21 сентября 2025 года, Австралийский Союз официально признает независимое и суверенное Государство Палестина", - говорится в заявлении, размещенном на странице премьера в соцсети X.Как отмечается в заявлении, признание Палестины Австралией, Канадой и Великобританией - это часть усилий по возобновлению импульса для решения, основанного на существовании двух государств, которое начнется с прекращения огня в секторе Газа и освобождения израильских заложников. В заявлении указано, что движение ХАМАС "не должно играть никакой роли" в Палестине.Премьер и глава МИД Австралии подчеркнули, что австралийская сторона рассмотрит дальнейшие шаги, как, например, установление дипломатических отношений с Палестиной и открытие посольств, по мере "прогресса" палестинских властей в выполнении "обязательств по реформам".Палестину до сегодняшнего дня признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять стран, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

