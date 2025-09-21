https://ria.ru/20250921/opros-2043293166.html

Опрос показал отношение британцев к решению Стармера о признании Палестины

Опрос показал отношение британцев к решению Стармера о признании Палестины - РИА Новости, 21.09.2025

Опрос показал отношение британцев к решению Стармера о признании Палестины

Девять из десяти британцев не поддерживают идею премьер-министра Кира Стармера признать палестинское государство без каких-либо условий, пишет издание Telegraph РИА Новости, 21.09.2025

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Девять из десяти британцев не поддерживают идею премьер-министра Кира Стармера признать палестинское государство без каких-либо условий, пишет издание Telegraph со ссылкой на исследование компании JL Partners. Ранее газета Times сообщила, что Великобритания намерена признать Палестину уже на этих выходных. "Исследование показало, что почти девять из десяти британцев не поддерживают идею сэра Кира Стармера о признании палестинского государства без каких-либо условий", - пишет издание. Отмечается, что лишь 13% британцев поддерживают признание Палестины без каких-либо условий. В то же время 51% опрошенных выступил против ее признания, пока палестинское движение ХАМАС по-прежнему контролирует сектор Газа и не освободило израильских заложников. Кроме того, 17% респондентов не поддерживают признание палестинского государства ни при каких условиях. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

2025

Новости

