21.09.2025
09:10 21.09.2025
Овчинский: контактный центр летом принял более 11 тысяч обращений москвичей
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Сотрудники Единого контактного центра за прошедшее лето ответили на 11,6 тысяч обращений от жителей Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Летом 2025 года более половины обращений граждан, 6,8 тысячи запросов, касались вопросов реновации, что подчеркивает важность этой программы для москвичей и их заинтересованность в ее реализации. Чаще всего жителей интересуют вопросы о порядке предоставления жилых помещений, необходимой документации, последовательности действий после получения письма с предложением о новой квартире, сроках переселения и строительстве стартовых площадок", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Чаще всего в контактный центр звонили или писали граждане, проживающие на севере, востоке и северо-востоке города. В итоге специалисты проконсультировали их более 2 тысяч раз, отметил министр.В Единый контактный центр могут обратиться как жители Москвы, так и застройщики по любым вопросам, связанным со строительством. Например, там могут рассказать о реновации, о том, как проходят строительные работы и на каком этапе находится возведение того или иного объекта, уточняется в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики.
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Сотрудники Единого контактного центра за прошедшее лето ответили на 11,6 тысяч обращений от жителей Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Летом 2025 года более половины обращений граждан, 6,8 тысячи запросов, касались вопросов реновации, что подчеркивает важность этой программы для москвичей и их заинтересованность в ее реализации. Чаще всего жителей интересуют вопросы о порядке предоставления жилых помещений, необходимой документации, последовательности действий после получения письма с предложением о новой квартире, сроках переселения и строительстве стартовых площадок", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Чаще всего в контактный центр звонили или писали граждане, проживающие на севере, востоке и северо-востоке города. В итоге специалисты проконсультировали их более 2 тысяч раз, отметил министр.
В Единый контактный центр могут обратиться как жители Москвы, так и застройщики по любым вопросам, связанным со строительством. Например, там могут рассказать о реновации, о том, как проходят строительные работы и на каком этапе находится возведение того или иного объекта, уточняется в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики.
Овчинский: на северо-востоке Москвы возведут новостройку по реновации
Москва
 
 
