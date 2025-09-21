https://ria.ru/20250921/nakhodki-2042814091.html

"Совершенно нетипично". Находки из Китая повергли археологов в шок

Ученые совершили открытие, кардинально переписывающее историю человеческой цивилизации. Выяснилось, что первые мумии изготовили отнюдь не древние египтяне...

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Ученые совершили открытие, кардинально переписывающее историю человеческой цивилизации. Выяснилось, что первые мумии изготовили отнюдь не древние египтяне. Уникальная технология зародилась на тысячи лет раньше. А ее следы нужно искать далеко на востоке.Выдержаны на медленном огнеМеждународная команда археологов из Китая, Австралии и Японии проделала колоссальную работу. За десять лет специалисты досконально исследовали донеолитические курганы, разбросанные по всему Китаю и другим странам Юго-Восточной Азии. И заметили одну странную особенность."Мы обнаружили, что в Южном Китае <…> много археологических памятников с необычными человеческими захоронениями", — рассказал один из участников экспедиции, профессор Австралийского национального университета Питер Беллвуд.Покойник как бы сидел на корточках с плотно прижатыми к телу руками. Это сильно контрастировало с более поздними погребениями охотников-собирателей, где преобладала традиционная ингумация — лежа.Но самое невероятное — то, что на останках были следы термического воздействия. "Поднимая тазобедренные кости, мы увидели, что нижняя часть тела обуглена сильнее, <…> в то время как верхняя — практически без следов гари", — говорится в опубликованном отчете.Сперва специалисты предположили "некачественную кремацию". Однако, сопоставив характерную позу похороненных, локализацию обуглившихся участков и проведя дополнительные анализы, пришли к выводу: усопших мумифицировали."Вероятно, — констатировал профессор Беллвуд, — тело подверглось обработке дымом, или курению". Инфракрасная спектроскопия показала, что молекулярная структура костей и тканей изменилась под воздействием высоких температур. Но не запредельных — в сотни градусов, а щадящих — в несколько десятков.По-видимому, тлеющие угли клали прямо в погребальную яму непосредственно перед погребением. Наименее резистентные к горению участки тела — с меньшей мышечной массой и более тонким слоем мягких тканей — почернели. А все остальное в некотором смысле "прокоптилось".Индейский рецептУчитывая, что возраст останков — около 14 тысяч лет, возникает непраздный вопрос: не пора ли пересмотреть традиционный взгляд на то, где зародилась культура мумификации?Всем со школьной скамьи известно: в Древнем Египте. В Стране фараонов верили в бессмертие. А потому тщательно готовили тела усопших к путешествию в загробный мир: извлекали внутренние органы, умащали благовониями и ароматическими травами, вымачивали в солевом растворе и заворачивали в непроницаемые для воздуха ткани.Наиболее ранние упоминания об этом — в текстах пирамид. А древнейший папирус с подробными инструкциями бальзамировщиков египтологи датируют XV веком до нашей эры.Долгое время считалось, что египтяне начали мумифицировать соплеменников приблизительно три тысячи лет назад. В 2019-м ученые сдвинули эту планку на десять веков назад — благодаря гробнице Хуви, некоего вельможи Древнего царства (2700-2100 до нашей эры).Мумия отличалось первоклассным качеством — под стать тем, что были в период расцвета похоронного искусства.Но даже это не помогло Египту удержать пальму первенства. Еще во второй половине XX века ее перехватила Латинская Америка. С помощью радиоуглеродного анализа определили возраст мумифицированных останков, найденных немецким археологом Максом Уле на одном из чилийских пляжей в 1917-м.Так мир узнал, что первопроходцами в деле бальзамирования были представители малочисленного племени Чинчорро, поселившиеся около девяти тысяч лет назад на узкой полоске тихоокеанского побережья современных Перу и Чили.Впрочем, они не были столь искусны, как египтяне. Индейцы попросту свежевали тело, удаляли мышечные ткани, вынимали внутренние органы (в том числе мозг). После чего облепляли останки глиной и сверху покрывали содранной кожей.С большей вероятностьюОднако есть нюанс: в захоронениях Чинчорро — как тех, что нашел Макс Уле, так и в тех, что раскапывают в наши дни, — полностью отсутствует погребальная утварь. Ученые сделали вывод: в этой древней культуре не верили в жизнь после смерти.Нынешние находки в Китае — другое дело. Могильники с "прокопченными" мумиями старательно обложены плотно подогнанными друг к другу камнями. Вряд ли это случайность.Исследователи планируют повторный радиоуглеродный анализ останков — чтобы максимально точно определить их возраст. Кроме того, они намерены еще раз изучить азиатские курганы. Во-первых, есть шанс наткнуться на новые захоронения. Во-вторых, в них могут лежать предметы похоронного культа — обереги, амулеты и прочее.Тогда можно будет с большей уверенностью говорить, что искусство мумификации возникло гораздо раньше, чем полагали прежде. А его родиной по праву признают Китай.

