"Совершенно нетипично". Находки из Китая повергли археологов в шок
Религия
 
08:00 21.09.2025 (обновлено: 10:23 21.09.2025)
"Совершенно нетипично". Находки из Китая повергли археологов в шок
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Ученые совершили открытие, кардинально переписывающее историю человеческой цивилизации. Выяснилось, что первые мумии изготовили отнюдь не древние египтяне. Уникальная технология зародилась на тысячи лет раньше. А ее следы нужно искать далеко на востоке.Выдержаны на медленном огнеМеждународная команда археологов из Китая, Австралии и Японии проделала колоссальную работу. За десять лет специалисты досконально исследовали донеолитические курганы, разбросанные по всему Китаю и другим странам Юго-Восточной Азии. И заметили одну странную особенность."Мы обнаружили, что в Южном Китае &lt;…&gt; много археологических памятников с необычными человеческими захоронениями", — рассказал один из участников экспедиции, профессор Австралийского национального университета Питер Беллвуд.Покойник как бы сидел на корточках с плотно прижатыми к телу руками. Это сильно контрастировало с более поздними погребениями охотников-собирателей, где преобладала традиционная ингумация — лежа.Но самое невероятное — то, что на останках были следы термического воздействия. "Поднимая тазобедренные кости, мы увидели, что нижняя часть тела обуглена сильнее, &lt;…&gt; в то время как верхняя — практически без следов гари", — говорится в опубликованном отчете.Сперва специалисты предположили "некачественную кремацию". Однако, сопоставив характерную позу похороненных, локализацию обуглившихся участков и проведя дополнительные анализы, пришли к выводу: усопших мумифицировали."Вероятно, — констатировал профессор Беллвуд, — тело подверглось обработке дымом, или курению". Инфракрасная спектроскопия показала, что молекулярная структура костей и тканей изменилась под воздействием высоких температур. Но не запредельных — в сотни градусов, а щадящих — в несколько десятков.По-видимому, тлеющие угли клали прямо в погребальную яму непосредственно перед погребением. Наименее резистентные к горению участки тела — с меньшей мышечной массой и более тонким слоем мягких тканей — почернели. А все остальное в некотором смысле "прокоптилось".Индейский рецептУчитывая, что возраст останков — около 14 тысяч лет, возникает непраздный вопрос: не пора ли пересмотреть традиционный взгляд на то, где зародилась культура мумификации?Всем со школьной скамьи известно: в Древнем Египте. В Стране фараонов верили в бессмертие. А потому тщательно готовили тела усопших к путешествию в загробный мир: извлекали внутренние органы, умащали благовониями и ароматическими травами, вымачивали в солевом растворе и заворачивали в непроницаемые для воздуха ткани.Наиболее ранние упоминания об этом — в текстах пирамид. А древнейший папирус с подробными инструкциями бальзамировщиков египтологи датируют XV веком до нашей эры.Долгое время считалось, что египтяне начали мумифицировать соплеменников приблизительно три тысячи лет назад. В 2019-м ученые сдвинули эту планку на десять веков назад — благодаря гробнице Хуви, некоего вельможи Древнего царства (2700-2100 до нашей эры).Мумия отличалось первоклассным качеством — под стать тем, что были в период расцвета похоронного искусства.Но даже это не помогло Египту удержать пальму первенства. Еще во второй половине XX века ее перехватила Латинская Америка. С помощью радиоуглеродного анализа определили возраст мумифицированных останков, найденных немецким археологом Максом Уле на одном из чилийских пляжей в 1917-м.Так мир узнал, что первопроходцами в деле бальзамирования были представители малочисленного племени Чинчорро, поселившиеся около девяти тысяч лет назад на узкой полоске тихоокеанского побережья современных Перу и Чили.Впрочем, они не были столь искусны, как египтяне. Индейцы попросту свежевали тело, удаляли мышечные ткани, вынимали внутренние органы (в том числе мозг). После чего облепляли останки глиной и сверху покрывали содранной кожей.С большей вероятностьюОднако есть нюанс: в захоронениях Чинчорро — как тех, что нашел Макс Уле, так и в тех, что раскапывают в наши дни, — полностью отсутствует погребальная утварь. Ученые сделали вывод: в этой древней культуре не верили в жизнь после смерти.Нынешние находки в Китае — другое дело. Могильники с "прокопченными" мумиями старательно обложены плотно подогнанными друг к другу камнями. Вряд ли это случайность.Исследователи планируют повторный радиоуглеродный анализ останков — чтобы максимально точно определить их возраст. Кроме того, они намерены еще раз изучить азиатские курганы. Во-первых, есть шанс наткнуться на новые захоронения. Во-вторых, в них могут лежать предметы похоронного культа — обереги, амулеты и прочее.Тогда можно будет с большей уверенностью говорить, что искусство мумификации возникло гораздо раньше, чем полагали прежде. А его родиной по праву признают Китай.
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Ученые совершили открытие, кардинально переписывающее историю человеческой цивилизации. Выяснилось, что первые мумии изготовили отнюдь не древние египтяне. Уникальная технология зародилась на тысячи лет раньше. А ее следы нужно искать далеко на востоке.

Выдержаны на медленном огне

Международная команда археологов из Китая, Австралии и Японии проделала колоссальную работу. За десять лет специалисты досконально исследовали донеолитические курганы, разбросанные по всему Китаю и другим странам Юго-Восточной Азии. И заметили одну странную особенность.
CC BY 4.0 / Hirofumi Matsumura/PNAS / M26, a tightly flexed human burial from Huiyaotian, Guangxi, southern China (cropped)Захоронение согнутого человека, Гуанси, Китай
Захоронение согнутого человека, Гуанси, Китай - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
CC BY 4.0 / Hirofumi Matsumura/PNAS / M26, a tightly flexed human burial from Huiyaotian, Guangxi, southern China (cropped)
Захоронение согнутого человека, Гуанси, Китай
"Мы обнаружили, что в Южном Китае <…> много археологических памятников с необычными человеческими захоронениями", — рассказал один из участников экспедиции, профессор Австралийского национального университета Питер Беллвуд.
Покойник как бы сидел на корточках с плотно прижатыми к телу руками. Это сильно контрастировало с более поздними погребениями охотников-собирателей, где преобладала традиционная ингумация — лежа.
Но самое невероятное — то, что на останках были следы термического воздействия. "Поднимая тазобедренные кости, мы увидели, что нижняя часть тела обуглена сильнее, <…> в то время как верхняя — практически без следов гари", — говорится в опубликованном отчете.
CC BY 4.0 / Hirofumi Matsumura/PNAS / Examples of hyper-flexed burials with partially burned bones from southern China and Indonesia (cropped)Примеры чрезмерно изогнутых захоронений с частично обгоревшими костями из Китая и Индонезии
Примеры чрезмерно изогнутых захоронений с частично обгоревшими костями из Китая и Индонезии - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
CC BY 4.0 / Hirofumi Matsumura/PNAS / Examples of hyper-flexed burials with partially burned bones from southern China and Indonesia (cropped)
Примеры чрезмерно изогнутых захоронений с частично обгоревшими костями из Китая и Индонезии
Сперва специалисты предположили "некачественную кремацию". Однако, сопоставив характерную позу похороненных, локализацию обуглившихся участков и проведя дополнительные анализы, пришли к выводу: усопших мумифицировали.
"Вероятно, — констатировал профессор Беллвуд, — тело подверглось обработке дымом, или курению". Инфракрасная спектроскопия показала, что молекулярная структура костей и тканей изменилась под воздействием высоких температур. Но не запредельных — в сотни градусов, а щадящих — в несколько десятков.
По-видимому, тлеющие угли клали прямо в погребальную яму непосредственно перед погребением. Наименее резистентные к горению участки тела — с меньшей мышечной массой и более тонким слоем мягких тканей — почернели. А все остальное в некотором смысле "прокоптилось".
CC BY 4.0 / Hirofumi Matsumura/PNAS / Locations of nine sites with confirmed mummification by smoking identified in this study, along with two uncertain and four relevant sites mentioned in the text (cropped)Карта девяти мест с подтвержденной мумификацией в результате копчения
Карта девяти мест с подтвержденной мумификацией в результате копчения - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
CC BY 4.0 / Hirofumi Matsumura/PNAS / Locations of nine sites with confirmed mummification by smoking identified in this study, along with two uncertain and four relevant sites mentioned in the text (cropped)
Карта девяти мест с подтвержденной мумификацией в результате копчения

Индейский рецепт

Учитывая, что возраст останков — около 14 тысяч лет, возникает непраздный вопрос: не пора ли пересмотреть традиционный взгляд на то, где зародилась культура мумификации?
Всем со школьной скамьи известно: в Древнем Египте. В Стране фараонов верили в бессмертие. А потому тщательно готовили тела усопших к путешествию в загробный мир: извлекали внутренние органы, умащали благовониями и ароматическими травами, вымачивали в солевом растворе и заворачивали в непроницаемые для воздуха ткани.
CC BY 4.0 / Hirofumi Matsumura/PNAS / Examples of smoked mummies kept in private households in Papua, Indonesia, photographed in January 2019 (cropped)Примеры копченых мумий, хранящихся в частных домах в Папуа, Индонезия
Примеры копченых мумий, хранящихся в частных домах в Папуа, Индонезия - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
CC BY 4.0 / Hirofumi Matsumura/PNAS / Examples of smoked mummies kept in private households in Papua, Indonesia, photographed in January 2019 (cropped)
Примеры копченых мумий, хранящихся в частных домах в Папуа, Индонезия
Наиболее ранние упоминания об этом — в текстах пирамид. А древнейший папирус с подробными инструкциями бальзамировщиков египтологи датируют XV веком до нашей эры.
Долгое время считалось, что египтяне начали мумифицировать соплеменников приблизительно три тысячи лет назад. В 2019-м ученые сдвинули эту планку на десять веков назад — благодаря гробнице Хуви, некоего вельможи Древнего царства (2700-2100 до нашей эры).
Мумия отличалось первоклассным качеством — под стать тем, что были в период расцвета похоронного искусства.
Но даже это не помогло Египту удержать пальму первенства. Еще во второй половине XX века ее перехватила Латинская Америка. С помощью радиоуглеродного анализа определили возраст мумифицированных останков, найденных немецким археологом Максом Уле на одном из чилийских пляжей в 1917-м.
© Getty Images / NurPhotoМумия культуры Чинчорро в Museo Chileno de Arte Precolombino, Чили
Мумия культуры Чинчорро в Museo Chileno de Arte Precolombino, Чили - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Getty Images / NurPhoto
Мумия культуры Чинчорро в Museo Chileno de Arte Precolombino, Чили
Так мир узнал, что первопроходцами в деле бальзамирования были представители малочисленного племени Чинчорро, поселившиеся около девяти тысяч лет назад на узкой полоске тихоокеанского побережья современных Перу и Чили.
Впрочем, они не были столь искусны, как египтяне. Индейцы попросту свежевали тело, удаляли мышечные ткани, вынимали внутренние органы (в том числе мозг). После чего облепляли останки глиной и сверху покрывали содранной кожей.

С большей вероятностью

Однако есть нюанс: в захоронениях Чинчорро — как тех, что нашел Макс Уле, так и в тех, что раскапывают в наши дни, — полностью отсутствует погребальная утварь. Ученые сделали вывод: в этой древней культуре не верили в жизнь после смерти.
© Getty Images / InsightsДетская мумия культуры Чинчорро в The San Miguel De Azapa Archaeological Museum, Чили
Детская мумия культуры Чинчорро в The San Miguel De Azapa Archaeological Museum, Чили - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Getty Images / Insights
Детская мумия культуры Чинчорро в The San Miguel De Azapa Archaeological Museum, Чили
Нынешние находки в Китае — другое дело. Могильники с "прокопченными" мумиями старательно обложены плотно подогнанными друг к другу камнями. Вряд ли это случайность.
Исследователи планируют повторный радиоуглеродный анализ останков — чтобы максимально точно определить их возраст. Кроме того, они намерены еще раз изучить азиатские курганы. Во-первых, есть шанс наткнуться на новые захоронения. Во-вторых, в них могут лежать предметы похоронного культа — обереги, амулеты и прочее.
Тогда можно будет с большей уверенностью говорить, что искусство мумификации возникло гораздо раньше, чем полагали прежде. А его родиной по праву признают Китай.
