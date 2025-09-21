Рейтинг@Mail.ru
Семь домов на юго-западе Москвы раскрасят в оттенки осени
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:39 21.09.2025 (обновлено: 13:40 23.09.2025)
Семь домов на юго-западе Москвы раскрасят в оттенки осени
Семь домов на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы раскрасят в оттенки осени, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Семь домов на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы раскрасят в оттенки осени, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приводят в порядок фасады семи домов, расположенных на улице Генерала Тюленева. Их обшивают фиброцементными панелями. Эта технология используется не первый год и уже показала свою эффективность", - говорится в сообщении. Мастера устанавливают утеплитель из минераловатных плит, а также современные прочные блоки из фиброцемента отечественного производства. Такая методика ремонта позволяет сделать обновленный дом более энергоэффективным и ярким. В частности, одно из зданий, в котором проходит капремонт по новой технологии, расположено по адресу: улица Генерала Тюленева, дом 23, корпус 1. Это 16-этажный многоквартирный жилой дом, построенный в 1977 году по проекту модифицированной типовой серии - здание имеет сложную форму в плане, при этом у фасадов простая пластика, без декоративных элементов. "Используя изготовленные на заводе цветные блоки, мастера могут придать обновленному фасаду практически любое колористическое решение. В данном случае дом обретет новый облик в таких оттенках, как "сигнальный белый", "красная хна" и "красная коррозия", - добавляется в сообщении.
Семь домов на юго-западе Москвы раскрасят в оттенки осени

Семь домов на улице Генерала Тюленева в Москве раскрасят в оттенки осени

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Семь домов на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы раскрасят в оттенки осени, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приводят в порядок фасады семи домов, расположенных на улице Генерала Тюленева. Их обшивают фиброцементными панелями. Эта технология используется не первый год и уже показала свою эффективность", - говорится в сообщении.
Мастера устанавливают утеплитель из минераловатных плит, а также современные прочные блоки из фиброцемента отечественного производства. Такая методика ремонта позволяет сделать обновленный дом более энергоэффективным и ярким.
В частности, одно из зданий, в котором проходит капремонт по новой технологии, расположено по адресу: улица Генерала Тюленева, дом 23, корпус 1. Это 16-этажный многоквартирный жилой дом, построенный в 1977 году по проекту модифицированной типовой серии - здание имеет сложную форму в плане, при этом у фасадов простая пластика, без декоративных элементов.
"Используя изготовленные на заводе цветные блоки, мастера могут придать обновленному фасаду практически любое колористическое решение. В данном случае дом обретет новый облик в таких оттенках, как "сигнальный белый", "красная хна" и "красная коррозия", - добавляется в сообщении.
