Семь домов на юго-западе Москвы раскрасят в оттенки осени

Семь домов на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы раскрасят в оттенки осени

2025-09-21

2025-09-21T13:39:00+03:00

2025-09-23T13:40:00+03:00

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Семь домов на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы раскрасят в оттенки осени, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приводят в порядок фасады семи домов, расположенных на улице Генерала Тюленева. Их обшивают фиброцементными панелями. Эта технология используется не первый год и уже показала свою эффективность", - говорится в сообщении. Мастера устанавливают утеплитель из минераловатных плит, а также современные прочные блоки из фиброцемента отечественного производства. Такая методика ремонта позволяет сделать обновленный дом более энергоэффективным и ярким. В частности, одно из зданий, в котором проходит капремонт по новой технологии, расположено по адресу: улица Генерала Тюленева, дом 23, корпус 1. Это 16-этажный многоквартирный жилой дом, построенный в 1977 году по проекту модифицированной типовой серии - здание имеет сложную форму в плане, при этом у фасадов простая пластика, без декоративных элементов. "Используя изготовленные на заводе цветные блоки, мастера могут придать обновленному фасаду практически любое колористическое решение. В данном случае дом обретет новый облик в таких оттенках, как "сигнальный белый", "красная хна" и "красная коррозия", - добавляется в сообщении.

