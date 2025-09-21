Во время беспорядков в Маниле пострадали около 40 полицейских

Рейтинг@Mail.ru
15:03 21.09.2025 (обновлено: 15:13 21.09.2025)
в мире
филиппины
манила
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Около 40 полицейских пострадали в столице Филиппин Маниле в результате беспорядков, возникших в ходе протеста, сообщает телеканал GMA News. "По меньшей мере 40 человек... 39 из которых были полицейскими... пострадали, когда протестующие в масках бросали различные предметы в полицейское оцепление и жгли шины на мосту Айала в Маниле в воскресенье днем", - говорится на сайте телеканала. По данным полиции, митингующие бросали в полицейских бутылки, краску и камни. Большинство протестующих были несовершеннолетними. Всего было задержано 17 человек, которых подозревают в нарушении общественного порядка, им предъявлены обвинения в бросании камней и поджоге грузовика. Позже пожарные потушили возгорание. Акция протеста проходила из-за выявления хищений из фонда по борьбе с наводнениями в стране. В начале сентября агентство Блумберг со ссылкой на министра финансов Филиппин Ральфа Ректо передавало, что из-за коррупции страна теряет от 25% до 70% государственных средств, выделяемых на инфраструктурные проекты для борьбы с наводнениями, а за последние два года потери составили до 2 миллиардов долларов.
в мире, филиппины, манила
В мире, Филиппины, Манила
© Getty Images / Ezra Acayan
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Около 40 полицейских пострадали в столице Филиппин Маниле в результате беспорядков, возникших в ходе протеста, сообщает телеканал GMA News.
"По меньшей мере 40 человек... 39 из которых были полицейскими... пострадали, когда протестующие в масках бросали различные предметы в полицейское оцепление и жгли шины на мосту Айала в Маниле в воскресенье днем", - говорится на сайте телеканала.
По данным полиции, митингующие бросали в полицейских бутылки, краску и камни. Большинство протестующих были несовершеннолетними. Всего было задержано 17 человек, которых подозревают в нарушении общественного порядка, им предъявлены обвинения в бросании камней и поджоге грузовика. Позже пожарные потушили возгорание.
Акция протеста проходила из-за выявления хищений из фонда по борьбе с наводнениями в стране.
В начале сентября агентство Блумберг со ссылкой на министра финансов Филиппин Ральфа Ректо передавало, что из-за коррупции страна теряет от 25% до 70% государственных средств, выделяемых на инфраструктурные проекты для борьбы с наводнениями, а за последние два года потери составили до 2 миллиардов долларов.
