Во время беспорядков в Маниле пострадали около 40 полицейских

Во время беспорядков в Маниле пострадали около 40 полицейских - РИА Новости, 21.09.2025

Во время беспорядков в Маниле пострадали около 40 полицейских

21.09.2025

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Около 40 полицейских пострадали в столице Филиппин Маниле в результате беспорядков, возникших в ходе протеста, сообщает телеканал GMA News. "По меньшей мере 40 человек... 39 из которых были полицейскими... пострадали, когда протестующие в масках бросали различные предметы в полицейское оцепление и жгли шины на мосту Айала в Маниле в воскресенье днем", - говорится на сайте телеканала. По данным полиции, митингующие бросали в полицейских бутылки, краску и камни. Большинство протестующих были несовершеннолетними. Всего было задержано 17 человек, которых подозревают в нарушении общественного порядка, им предъявлены обвинения в бросании камней и поджоге грузовика. Позже пожарные потушили возгорание. Акция протеста проходила из-за выявления хищений из фонда по борьбе с наводнениями в стране. В начале сентября агентство Блумберг со ссылкой на министра финансов Филиппин Ральфа Ректо передавало, что из-за коррупции страна теряет от 25% до 70% государственных средств, выделяемых на инфраструктурные проекты для борьбы с наводнениями, а за последние два года потери составили до 2 миллиардов долларов.

