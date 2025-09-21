Лукашенко поздравил народ Армении с Днем независимости
ЕРЕВАН, 21 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Армении с национальным праздником - Днем независимости.
"Белорусский и армянский народы объединяют многолетняя дружба, традиционные христианские ценности и общая история. Вместе мы проходили через суровые испытания, радовались значимым достижениям, оказывали взаимную поддержку в сложные времена", - говорится в поздравлении, текст которого размещен на сайте белорусского лидера.
Лукашенко выразил уверенность, что сегодня, как никогда прежде, очень важно сохранять и укреплять дух сотрудничества и партнерства.
Белорусский лидер пожелал армянскому народу мира, процветания и новых успехов в созидательном труде на благо Армении.
Декларация о независимости Армении была принята на первой сессии Верховного совета Армении 23 августа 1990 года. Этим документом была упразднена Армянская Советская Социалистическая Республика и провозглашена независимая Республика Армения. Постановлением Верховного совета Армении от 21 сентября 1991 года был проведен референдум о выходе из состава СССР и установлении независимой государственности; 94,99% граждан, обладающих избирательным правом в республике, ответили на этот вопрос утвердительно. Спустя два дня Верховный совет республики провозгласил Армению независимым, самостоятельным государством.
