В парке "Крылатские холмы" в Москве высадили дубы к 45-летию Олимпиады-80

В парке "Крылатские холмы" в Москве высадили дубы к 45-летию Олимпиады-80

21.09.2025

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. "Дубрава велосипедных звезд" из 45 черешчатых дубов, посвященная 45-летнему юбилею летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, появилась в столичном парке "Крылатские холмы", сообщила пресс-служба московского градостроительного комплекса.Вместе с местными жителями в создании дубравы поучаствовали известные велогонщики: олимпийский чемпион XXII Олимпиады 1980 года в Москве, двукратный чемпион мира Юрий Каширин, трехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Вячеслав Екимов и двукратная чемпионка мира Светлана Самохвалова.Как уточнили в пресс-службе столичного градкомплекса, более 2 тысяч москвичей испытали свои силы в спортивных, творческих и интеллектуальных играх, организованных по случаю окончания первого этапа благоустройства "Крылатских холмов".Так, ежечасно проводились занятия по йоге, а для детей – экскурсии по изучению флоры и фауны, состоялись шахматные поединки. В садовой мастерской москвичи создавали кормушки для птиц и "отели" для насекомых, в это же время на воркаут-площадке все желающие могли потренироваться с участниками третьего сезона шоу "Титаны" и побороться за победу в "битве подтягиваний". Любители собак на площадке выгула соревновались в конкурсе на лучший костюм и определяли лучших в каникроссе, а кинологи удивляли зрителей выступлениями с питомцами.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что преображение парка "Крылатские холмы" стартовало в прошлом году. На данный момент завершен первый этап благоустройства, выполнена реконструкция малого и большого кольца олимпийской велотрассы — заменены в общей сложности 88,7 тысячи квадратных метров покрытия.

