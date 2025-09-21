Рейтинг@Mail.ru
В парке "Крылатские холмы" в Москве высадили дубы к 45-летию Олимпиады-80
14:01 21.09.2025
В парке "Крылатские холмы" в Москве высадили дубы к 45-летию Олимпиады-80
В парке "Крылатские холмы" в Москве высадили дубы к 45-летию Олимпиады-80 - РИА Новости, 21.09.2025
В парке "Крылатские холмы" в Москве высадили дубы к 45-летию Олимпиады-80
"Дубрава велосипедных звезд" из 45 черешчатых дубов, посвященная 45-летнему юбилею летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, появилась в столичном парке... РИА Новости, 21.09.2025
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. "Дубрава велосипедных звезд" из 45 черешчатых дубов, посвященная 45-летнему юбилею летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, появилась в столичном парке "Крылатские холмы", сообщила пресс-служба московского градостроительного комплекса.Вместе с местными жителями в создании дубравы поучаствовали известные велогонщики: олимпийский чемпион XXII Олимпиады 1980 года в Москве, двукратный чемпион мира Юрий Каширин, трехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Вячеслав Екимов и двукратная чемпионка мира Светлана Самохвалова.Как уточнили в пресс-службе столичного градкомплекса, более 2 тысяч москвичей испытали свои силы в спортивных, творческих и интеллектуальных играх, организованных по случаю окончания первого этапа благоустройства "Крылатских холмов".Так, ежечасно проводились занятия по йоге, а для детей – экскурсии по изучению флоры и фауны, состоялись шахматные поединки. В садовой мастерской москвичи создавали кормушки для птиц и "отели" для насекомых, в это же время на воркаут-площадке все желающие могли потренироваться с участниками третьего сезона шоу "Титаны" и побороться за победу в "битве подтягиваний". Любители собак на площадке выгула соревновались в конкурсе на лучший костюм и определяли лучших в каникроссе, а кинологи удивляли зрителей выступлениями с питомцами.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что преображение парка "Крылатские холмы" стартовало в прошлом году. На данный момент завершен первый этап благоустройства, выполнена реконструкция малого и большого кольца олимпийской велотрассы — заменены в общей сложности 88,7 тысячи квадратных метров покрытия.
https://ria.ru/20250721/kholmy-2030602685.html
москва
Москва, Градостроительный комплекс Москвы
В парке "Крылатские холмы" в Москве высадили дубы к 45-летию Олимпиады-80

Черешчатые дубы высадили в "Крылатских холмах" по случаю 45-летия Олимпиады-80

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыВысадка черешчатых дубов в "Крылатских холмах" по случаю 45-летия Олимпиады-80
Высадка черешчатых дубов в Крылатских холмах по случаю 45-летия Олимпиады-80 - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Высадка черешчатых дубов в "Крылатских холмах" по случаю 45-летия Олимпиады-80
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. "Дубрава велосипедных звезд" из 45 черешчатых дубов, посвященная 45-летнему юбилею летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, появилась в столичном парке "Крылатские холмы", сообщила пресс-служба московского градостроительного комплекса.
Вместе с местными жителями в создании дубравы поучаствовали известные велогонщики: олимпийский чемпион XXII Олимпиады 1980 года в Москве, двукратный чемпион мира Юрий Каширин, трехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Вячеслав Екимов и двукратная чемпионка мира Светлана Самохвалова.
Как уточнили в пресс-службе столичного градкомплекса, более 2 тысяч москвичей испытали свои силы в спортивных, творческих и интеллектуальных играх, организованных по случаю окончания первого этапа благоустройства "Крылатских холмов".
Так, ежечасно проводились занятия по йоге, а для детей – экскурсии по изучению флоры и фауны, состоялись шахматные поединки. В садовой мастерской москвичи создавали кормушки для птиц и "отели" для насекомых, в это же время на воркаут-площадке все желающие могли потренироваться с участниками третьего сезона шоу "Титаны" и побороться за победу в "битве подтягиваний". Любители собак на площадке выгула соревновались в конкурсе на лучший костюм и определяли лучших в каникроссе, а кинологи удивляли зрителей выступлениями с питомцами.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что преображение парка "Крылатские холмы" стартовало в прошлом году. На данный момент завершен первый этап благоустройства, выполнена реконструкция малого и большого кольца олимпийской велотрассы — заменены в общей сложности 88,7 тысячи квадратных метров покрытия.
Район Крылатское - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Правительство столицы благоустроит участок улицы Крылатские Холмы
21 июля, 13:22
 
