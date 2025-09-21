Как белый офицер стал одним из отцов космонавтики в СССР
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. У этого выдающегося ученого была непростая судьба. Большую часть жизни он был вынужден скрываться под чужой фамилией и тем не менее сумел совершить множество открытий. История Юрия Кондратюка — в материале РИА Новости.
Из офицеров в ученые
При рождении его звали Александр Шагрей. Появился на свет в Полтаве. Мальчишка с детства интересовался науками, особенно его привлекал космос.
После школы поступил в технический институт в Петрограде без экзаменов, а в 1916-м был призван в армию. Отправился воевать на Кавказский фронт.
© Public domainПозиции русской армии на Кавказском фронте
После революции Шагрей оказался в рядах белогвардейцев, причем не по своей воле. И он поставил перед собой цель: сбежать и вернуться домой. При первой возможности Александр дезертировал.
После окончания Гражданской войны пятно офицера Белой армии осталось. Поэтому Шагрей оформил документы на имя Юрия Кондратюка.
Поздравил сам Циолковский
По понятным причинам жить по чужим документам в родной Полтаве Юрий не мог. Поэтому вынужден был уехать как можно дальше — в Сибирь.
В Новосибирске ученый получил должность в "Союзхлебе", где быстро дорос до главного инженера. Не забывал он и мечты о космосе: в 1929-м закончил книгу "Завоевание межпланетных пространств", над которой работал почти 13 лет.
Кондратюк издал работу за свой счет и отправил экземпляр Константину Циолковскому. В ответ получил поздравления и книгу с подписью ученого.
Константин Эдуардович Циолковский в своей мастерской
Дело в том, что Кондратюк одним из первых ввел понятие "скафандр", подробно описав его. Также в своем труде он объяснил, как нужно бороться с силой тяжести при взлете ракеты. Вообще, в его работе изложено много идей, которые воплотились спустя десятки лет.
"Мастодонт" без единого гвоздя
Незаурядные способности проявились у Кондратюка и во время работы в должности главного инженера в "Союзхлебе".
В те времена зернохранилища строились по канадскому проекту, для которого требовалось много дефицитных в молодой Стране Советов гвоздей. Ученый предложил уникальный вариант элеватора, взяв за основу проекта старинный русский способ возведения домов — деревянный сруб.
Деревянный сруб
По этому принципу и начали строить зернохранилище: в бревне по краям выпиливали выемки и в них вкладывали следующее бревно. Деревянный элеватор в конечном виде получился огромным, длиной 60 метров и высотой с семиэтажный дом. Соорудили его без единого гвоздя.
Рабочие прозвали его "Мастодонт". Хранилище могло вместить до 13 тысяч тонн зерна.
Обвинили во вредительстве
Тогда в Советском Союзе работало много иностранных специалистов. Прознав, что "Мастодонт" построен без использования гвоздей, они раскритиковали проект: мол, урожай разорвет постройку или завалит ее набок.
В действиях Кондратюка засомневались правоохранительные органы и завели на него уголовное дело за вредительство. Следователям также показалось странным, что крепления были без гвоздей.
© Public domainСоветский милиционер в 1920-1930-х годах
Инженера обвинили в намерении уничтожить советское зерно, за что дали три года лагерей. Вместе с ним были осуждены и другие участники строительства.
Однако постройка оказалась долговечной — простояла аж до 1990-х, пока не сгорела.
Приглашал к себе Сергей Королев
Кондратюку повезло: он не попал в лагерь, а был прикомандирован к заводу горного оборудования. Вместе с другими ссыльными конструкторами его направили заниматься разработкой оборудования для добычи угля, которое требовалось развивающемуся Кузбассу.
Строительство Кузнецкого металлургического завода, 1930 год
Перспективным ученым заинтересовался Сергей Королев и предложил сотрудничество. Но гений-самоучка вынужден был отказаться от работы, о которой мечтал всю жизнь. При проверке вскрылась бы его настоящая биография, а за это могли и расстрелять.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАкадемик Сергей Павлович Королев во время запуска корабля "Восток" с Юрием Гагариным
Академик Сергей Павлович Королев во время запуска корабля "Восток" с Юрием Гагариным
Во время Великой Отечественной войны Юрий Кондратюк пошел на фронт добровольцем. Где и когда он погиб — точно не известно. Предположительно, это было в феврале 1942 года.
Запоздалое признание
Реабилитировали Юрия Кондратюка только в 1970-м. Во многом благодаря бывшему сослуживцу и инженеру-конструктору Борису Романенко.
В 2014 году в американском Международном зале космической славы в Нью-Мексико появилось имя Кондратюка. Было официально признано, что он внес большой вклад в развитие космонавтики. Американцы даже назвали "трассой Кондратюка" маршрут полета на Луну.
Не забыли ученого и на родине. В 1983-м одной из площадей Новосибирска присвоили имя Юрия Васильевича Кондратюка.
CC BY-SA 4.0 / Игорь Выскребенцев / Памятник Ю. В. Кондратюку на месте предполагаемого захороненияПамятник Ю. В. Кондратюку на месте предполагаемого захоронения
