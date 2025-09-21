Рейтинг@Mail.ru
В Германии вырос спрос на строительство бункеров, пишет Bild - РИА Новости, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 21.09.2025
https://ria.ru/20250921/germanija-2043381660.html
В Германии вырос спрос на строительство бункеров, пишет Bild
В Германии вырос спрос на строительство бункеров, пишет Bild - РИА Новости, 21.09.2025
В Германии вырос спрос на строительство бункеров, пишет Bild
Спрос населения и частных компаний на строительство бункеров значительно возрос в Германии в последнее время, сообщает газета Bild со ссылкой на занятые в... РИА Новости, 21.09.2025
2025-09-21T19:24:00+03:00
2025-09-21T19:24:00+03:00
в мире
польша
россия
германия
дональд туск
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Спрос населения и частных компаний на строительство бункеров значительно возрос в Германии в последнее время, сообщает газета Bild со ссылкой на занятые в отрасли компании. "Страх войны в Германии… Частные защитные бункеры переживают бум", - говорится в материале. Высокий спрос отмечается еще с начала года, при этом особый интерес наблюдается со стороны частных компаний и арендодателей, отмечается в статье. "С января количество запросов у нас выросло на 50%... Предприятия звонят нам, потому что хотят получить бункеры для своих сотрудников на территории фирмы", - приводит издание слова главы строящей убежища по всей Германии компании BSSD Defence Марио Пьеде. При этом новая волна заинтересованности в строительстве бункеров якобы связана с инцидентом с дронами в Польше, утверждает газета. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. По данным федерального ведомства по защите населения и оказанию помощи при катастрофах (BBK), на сегодняшний день в Германии лишь около 480 тысяч мест в общественных убежищах. Таким образом, лишь полпроцента немцев могут найти в них укрытие.
https://ria.ru/20250921/germanija-2043344962.html
польша
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, германия, дональд туск, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, bild, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Польша, Россия, Германия, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, Bild, Еврокомиссия, Евросоюз
В Германии вырос спрос на строительство бункеров, пишет Bild

Bild: в Германии вырос спрос на строительство частных бункеров

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Спрос населения и частных компаний на строительство бункеров значительно возрос в Германии в последнее время, сообщает газета Bild со ссылкой на занятые в отрасли компании.
"Страх войны в Германии… Частные защитные бункеры переживают бум", - говорится в материале.
Высокий спрос отмечается еще с начала года, при этом особый интерес наблюдается со стороны частных компаний и арендодателей, отмечается в статье.
"С января количество запросов у нас выросло на 50%... Предприятия звонят нам, потому что хотят получить бункеры для своих сотрудников на территории фирмы", - приводит издание слова главы строящей убежища по всей Германии компании BSSD Defence Марио Пьеде.
При этом новая волна заинтересованности в строительстве бункеров якобы связана с инцидентом с дронами в Польше, утверждает газета.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба - первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
По данным федерального ведомства по защите населения и оказанию помощи при катастрофах (BBK), на сегодняшний день в Германии лишь около 480 тысяч мест в общественных убежищах. Таким образом, лишь полпроцента немцев могут найти в них укрытие.
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
В Германии усилят систему защиты от беспилотников
Вчера, 15:12
 
В миреПольшаРоссияГерманияДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковBildЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала