Ле Пен выразила надежду на участие в досрочных парламентских выборах

Ле Пен выразила надежду на участие в досрочных парламентских выборах - РИА Новости, 21.09.2025

Ле Пен выразила надежду на участие в досрочных парламентских выборах

21.09.2025

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен надеется, что сможет участвовать в досрочных парламентских выборах во Франции в случае роспуска парламента. "Если произойдет роспуск, то я думаю, что смогу баллотироваться. Я подала несколько жалоб, и существует судебная практика конституционного совета, которая позволяет мне оспаривать решение, пока оно не принято окончательно. Также было направлено заявление в Европейский суд по правам человека", - заявила Ле Пен в интервью газете Journal du Dimanche. Она подчеркнула, что продолжит заниматься политикой, если не сможет выставить свою кандидатуру. Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов "Национального объединения" по делу о растрате средств ЕП. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 годы Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании централизованной системы отмывания денег Европейского парламента. Суд запретил ей и другим признанным виновными депутатам избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.

