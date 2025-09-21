https://ria.ru/20250921/efimov-2043100161.html

Ефимов: в Москве по реновации заселят 51 новый ЖК на месте снесенных домов

Ефимов: в Москве по реновации заселят 51 новый ЖК на месте снесенных домов - РИА Новости, 21.09.2025

Ефимов: в Москве по реновации заселят 51 новый ЖК на месте снесенных домов

В столице со старта программы реновации на месте старых демонтированных домов возвели 61 новый жилой комплекс, 51 из них уже передан под заселение, рассказал... РИА Новости, 21.09.2025

2025-09-21T12:12:00+03:00

2025-09-21T12:12:00+03:00

2025-09-21T12:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_ef007d8e84c56f5939deb5096163ea14.jpg

МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. В столице со старта программы реновации на месте старых демонтированных домов возвели 61 новый жилой комплекс, 51 из них уже передан под заселение, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Замглавы города отметил, что только с начала 2025 года под заселение были переданы 19 новых многоэтажек. Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что около 23,1 тысячи москвичей всего уже заключили договоры на квартиры в новых ЖК, построенных по реновации на месте старых снесенных зданий."С начала реализации программы реновации на месте демонтированных зданий построили 61 жилой комплекс, 51 из которых уже передан под заселение. Дома находятся в 10 административных округах столицы. В частности, в Северном и Восточном административных округах передали под заселение по восемь новостроек, в Северо-Восточном, Западном и Юго-Западном – по семь, в Южном и Юго-Восточном – по пять жилых комплексов", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что в районах Западное Дегунино, Косино-Ухтомский, Люблино, Можайский, Фили-Давыдково и Северное Измайлово передано под заселение сразу по три новых ЖК. Соловьева в свою очередь дополнила, что правообладателями квартир в новостройках, появившихся на месте демонтированных старых домов, на северо-востоке города стали примерно 2,4 тысячи участников программы реновации, на юге столицы – около 1,7 тысячи, а на юго-востоке – порядка 1,5 тысячи москвичей.Все новостройки, по словам Овчинского, оснащены безбарьерной средой с широкими проходами в подъездах и одноуровневыми вестибюлями и лифтовыми холлами. Во дворах уложены просторные пешеходные дорожки, оборудованы площадки для активного отдыха и занятий спортом. Кроме того, Соловьева обратила внимание, что первые этажи в новых домах нежилые и предназначены для магазинов, кафе, салонов красоты, спортивных клубов и образовательных центров, чтобы москвичи могли покупать товары и получать необходимые услуги рядом с домом.Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 старых многоквартирных домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин дал поручение двукратно нарастить темпы выполнения программы.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы