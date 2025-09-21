https://ria.ru/20250921/belorussija-2043333511.html

Белоруссия не хочет воевать с Польшей, заявил Хренин

МИНСК, 21 сен - РИА Новости. Белоруссия не хочет воевать с Польше и заинтересована в снижении военного напряжения, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин интервью автору и соведущему программы ВГТРК "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. "Польша - все-таки наши соседи. Как говорит наш президент, соседей не выбирают. Воевать мы не хотим с ними", - сказал Хренин. Комментируя действия соседней страны накануне учений "Запад-2025", Хренин сказал, что вся агрессия идет от политического руководства Польши. "Мы видим, что курс у военных поляков несколько отличается от слов политического руководства. Конечно, мы заинтересованы в снижении военного, прежде всего, напряжения", - сказал министра, объяснив, что в связи с этим все активные действия были перенесены вглубь страны. В период с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии прошло совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад-2025". До учений глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое. Однако Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности" началом активной учений "Запад-2025". Помимо этого, Польша провела вблизи границы с Белоруссией комплекс учений "Железный защитник-25", в которых участвуют порядка 34 тысяч военнослужащих и 600 единиц военной техники.

