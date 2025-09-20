https://ria.ru/20250920/zelenskiy-2042970691.html

У Зеленского назрели "трудные решения". Украинцам приготовиться

У Зеленского назрели "трудные решения". Украинцам приготовиться - РИА Новости, 20.09.2025

У Зеленского назрели "трудные решения". Украинцам приготовиться

"Властям Украины придется принимать трудные решения", — говорит Владимир Зеленский. "Зеленскому придется пойти на сделку", — говорит президент США Дональд... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T08:00:00+03:00

2025-09-20T08:00:00+03:00

2025-09-20T08:02:00+03:00

аналитика

украина

россия

сша

владимир зеленский

евросоюз

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042977980_0:74:1639:996_1920x0_80_0_0_17589d60b2cc5a469b2c0a17248325be.jpg

"Властям Украины придется принимать трудные решения", — говорит Владимир Зеленский. "Зеленскому придется пойти на сделку", — говорит президент США Дональд Трамп. Может показаться, что говорят они про одно и то же, но нет, так просто этот узел не развяжется.Расклад с попытками дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины сейчас таков, что верхи не могут, а низы не хотят: Зеленский не хочет выполнять условия России, а Трамп не может его к этому принудить.Однако Киев и его союзники в Евросоюзе пытались обыграть ситуацию так, будто в тупиковой ситуации виновата Россия — и именно Россия должна нести ответственность за провал переговорного процесса или, в более вероятной подаче, за то, что Трампу не дадут Нобелевскую премию мира.В качестве меры воздействия на Москву на столе президента США якобы лежала идея ввести таможенные сборы в 100% на продукцию из стран, которые покупают российские энергоносители, прежде всего из Индии и Китая. Теперь "ястребы" подначивают Трампа: раз замахнулся — руби. Но рубить только что восстановленные отношения с Москвой Трамп не хочет, поэтому придумал отмазку: если уж начинать торговую войну против Глобального Юга, то большим западным коллективом — вместе с ЕС и G7, а если они к такому не готовы, то США одни за всех отдуваться не станут.В ЕС не готовы, у них дрожь в коленках — слишком много уязвимостей в экономике, чтобы идти против Пекина и Нью-Дели, договорившихся по такому случаю о кооперации. Видя это и то, как боятся европейцы выхода США из конфликта с Россией, Трамп продолжает Европу трясти — и за несколько месяцев вытряс уже немало: выгодный торговый договор, оплату всех военных поставок на Украину, замещение энергоносителей из России энергоносителями из США. А вот тему "тотальных санкций" (так экономический накат на Индию и КНР называет Зеленский) теперь заметает под ковер.В общем, с точки зрения бизнеса у Трампа все хорошо. Однако целью такой политики он сам провозгласил урегулирование военного конфликта, а не заработок на европейских странах. Все так называемые союзники дергают за рукав, все чего-то просят: то помочь Украине, то надавить на Россию. Это нервирует, да и Нобелевскую премию получить все-таки хочется (теперь в Белом доме вспоминают о ней как минимум раз в неделю), поэтому было сказано то, что сказано: "Зеленскому придется заключить сделку".Следовательно, Белый дом переходит от стадии запугивания России и ее партнеров к стадии давления на Украину. Инструментов много — от данных военной разведки, которые американцы передают в ВСУ, до компромата на криворожца и его окружение, который передается в обратном направлении — от НАБУ в США. Однако применение большинства принуждающих инструментов по тем или иным причинам скандально, так что от Трампа стоит ожидать метаний между вариантами, как бы половчее укротить строптивого.Сам строптивый (то есть Зеленский), напротив, уже все для себя решил и заранее убежден, что на уступки не пойдет и на условиях России сделку заключать не станет. Об этом и о многом другом он рассказал на встрече с депутатами от своей партии "Слуга народа". Некоторые из них давно тяготятся тем, что партия у них — пропрезидентская, и разнесли подробности разговора по Сети.Головнокомандувач настаивает, что армия России не сможет занять Донбасс силой. Если же, вопреки этому прогнозу, дела у ВСУ пойдут плохо, Киеву придется принимать те самые "трудные решения". Они предстоят и в том случае, если Украина не изыщет где-то 120 миллиардов долларов на следующий год: половину — на армию, половину — на остальное. После решения Трампа перейти с Киевом на коммерческие отношения в бюджете образовалась дыра, а в шляпу, которую пустили по европейскому кругу, положили гораздо меньше, чем рассчитывал Зеленский.Отсюда и обида, высказанная в недавнем интервью: по мнению криворожца, странам Запада надо поменьше думать о себе и побольше — об Украине, а то несправедливо как-то получается.Голодный паек — одна из возможных форм принуждения Киева к миру. Однако "трудные решения", к которым Зеленского подталкивают обстоятельства, в любом случае не касаются принятия условий России: он в очередной раз подтвердил, что для него это не просто трудное, а невозможное решение. Решения Зеленского станут трудными прежде всего для населения Украины.Зеленский этого не говорил, это и так понятно: если Европа не наскребет 120 миллиардов на следующий год и (или) не решится на изъятие замороженных активов России, Украине придется перейти на военный режим экономики, когда государство все ресурсы сосредотачивает на фронте, а прочее население переводит в режим самообеспечения, отказываясь от большинства социальных обязательств.При этом объемы рекрутчины резко возрастут. На восточный фронт будут отправлять и тех, кто моложе 25, и тех, кто старше 60, и некоторые категории женщин, и забронированных за предприятиями. Со своей стороны, ряд стран — союзников Киева на Западе начнет исторгать из себя украинских мужчин призывного возраста. Прежде всего такого стоит ждать от Польши и Чехии, но есть данные, что процесс уже запущен в Канаде: для продления вида на жительство от украинских мигрантов стали требовать бумагу от призывной комиссии.Жизнь, как известно, похожа на зебру. Начало темной полосы подразумевает, что до того шла светлая — и у украинцев, несмотря на все, сейчас действительно продолжается светлая. В последний месяц режим Зеленского ведет себя несвойственным ему образом — возвращает свободы и рассыпается в щедротах.Например, юношей 18-23 лет начали выпускать за границу, что вызвало ажиотаж. А в правительстве запустили программу по компенсации за утраченное жилье переселенцам из зоны боев. Людям хочется верить в лучшее, и некоторым украинцам стало казаться, будто жизнь налаживается, будто всего у Украины вдоволь — и солдат, и денег, иначе бы власть вела себя по-другому."По-другому" она начнет вести себя скоро — при заходе на темную полосу "трудных решений". Когда Украину покинут те, кого нужно было выпустить (дети элиты), выходы опять закроются, а оставшиеся поедут воевать.Компенсации за жилье уже сейчас предназначаются только для семей участников боевых действий — и это лишь один из многих признаков перехода властей к новому социальному договору, когда единственным местом, где дают деньги, является фронт. Иначе верхи не могут, но и низы, кажется, не до конца хотят, раз Зеленского до сих пор не вынесли с Банковой вперед ногами.А значит, мы продолжаем. Россия продолжит освобождать свои регионы военным путем, Трамп — обезжиривать Европу, Зеленский продолжит клянчить милостыню, а граждане Украины — готовиться к его "трудным решениям".Их дело, как именно готовиться. Но эффективнее всего — ногами.

https://ria.ru/20250917/zelenskiy-2042555890.html

https://ria.ru/20250912/peregovory-2041497521.html

https://ria.ru/20250918/ukraina-2042843756.html

https://ria.ru/20250918/ukraina-2042601496.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

аналитика, украина, россия, сша, владимир зеленский, евросоюз, дональд трамп