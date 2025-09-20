https://ria.ru/20250920/zaharova-2043231924.html
Захарова иронично прокомментировала конфликт в украинском поезде
Захарова иронично прокомментировала конфликт в украинском поезде - РИА Новости, 20.09.2025
Захарова иронично прокомментировала конфликт в украинском поезде
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала видео, на котором произошел словесный конфликт из-за русского языка в поезде,... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T19:46:00+03:00
2025-09-20T19:46:00+03:00
2025-09-20T19:59:00+03:00
в мире
львов
россия
украина
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала видео, на котором произошел словесный конфликт из-за русского языка в поезде, следовавшем во Львов на Украине. Ранее в украинском сегменте соцсетей распространилось видео, на котором одна из пассажирок поезда, который ехал во Львов, говорит с другими пассажирами, молодыми людьми, выражая им свое недовольство по поводу того, что они разговаривают на русском языке, и предлагает им "ехать домой, в Россию". "Представляете, только ребята дверь в спальню закроют, из окна вопрос: "По-москальски будэте или по-эвропейски?" - написала Захарова в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250920/poezd-2043225741.html
львов
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_1fb6ecd37e4ce802508e4d36fe23a80f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львов, россия, украина, мария захарова
В мире, Львов, Россия, Украина, Мария Захарова
Захарова иронично прокомментировала конфликт в украинском поезде
Захарова прокомментировала конфликт из-за русского языка в поезде на Украине