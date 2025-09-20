https://ria.ru/20250920/zaharova-2043231924.html

Захарова иронично прокомментировала конфликт в украинском поезде

Захарова иронично прокомментировала конфликт в украинском поезде - РИА Новости, 20.09.2025

Захарова иронично прокомментировала конфликт в украинском поезде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала видео, на котором произошел словесный конфликт из-за русского языка в поезде,... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T19:46:00+03:00

2025-09-20T19:46:00+03:00

2025-09-20T19:59:00+03:00

в мире

львов

россия

украина

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала видео, на котором произошел словесный конфликт из-за русского языка в поезде, следовавшем во Львов на Украине. Ранее в украинском сегменте соцсетей распространилось видео, на котором одна из пассажирок поезда, который ехал во Львов, говорит с другими пассажирами, молодыми людьми, выражая им свое недовольство по поводу того, что они разговаривают на русском языке, и предлагает им "ехать домой, в Россию". "Представляете, только ребята дверь в спальню закроют, из окна вопрос: "По-москальски будэте или по-эвропейски?" - написала Захарова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250920/poezd-2043225741.html

львов

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, львов, россия, украина, мария захарова