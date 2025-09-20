Рейтинг@Mail.ru
Захарова иронично прокомментировала конфликт в украинском поезде
19:46 20.09.2025
Захарова иронично прокомментировала конфликт в украинском поезде
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала видео, на котором произошел словесный конфликт из-за русского языка в поезде,... РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала видео, на котором произошел словесный конфликт из-за русского языка в поезде, следовавшем во Львов на Украине. Ранее в украинском сегменте соцсетей распространилось видео, на котором одна из пассажирок поезда, который ехал во Львов, говорит с другими пассажирами, молодыми людьми, выражая им свое недовольство по поводу того, что они разговаривают на русском языке, и предлагает им "ехать домой, в Россию". &quot;Представляете, только ребята дверь в спальню закроют, из окна вопрос: &quot;По-москальски будэте или по-эвропейски?&quot; - написала Захарова в своем Telegram-канале.
в мире, львов, россия, украина, мария захарова
В мире, Львов, Россия, Украина, Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала видео, на котором произошел словесный конфликт из-за русского языка в поезде, следовавшем во Львов на Украине.
Ранее в украинском сегменте соцсетей распространилось видео, на котором одна из пассажирок поезда, который ехал во Львов, говорит с другими пассажирами, молодыми людьми, выражая им свое недовольство по поводу того, что они разговаривают на русском языке, и предлагает им "ехать домой, в Россию".
«

"Представляете, только ребята дверь в спальню закроют, из окна вопрос: "По-москальски будэте или по-эвропейски?" - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Надпись Слава России на электронном табло поезда, который следовал из Киева в Рахов в Закарпатской области
На электронном табло украинского поезда появилась надпись "Слава России"
В мире, Львов, Россия, Украина, Мария Захарова
 
 
