В Забайкалье подросток погиб от удара током от контактной сети поезда
12:33 20.09.2025
В Забайкалье подросток погиб от удара током от контактной сети поезда
ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Подросток погиб после удара током от контактной сети грузового поезда в Забайкалье, возбуждено уголовное дело, сообщает в своём Тelegram-канале Восточное МСУТ СК России. Предварительно, инцидент произошел в пятницу на станции Бада Забайкальской железной дороги. "Четырнадцатилетний подросток в нарушение требований безопасности нахождения на объектах железнодорожного транспорта залез на крышу вагона-хоппера в составе грузового поезда, допустил соприкосновение с контактной сетью, в связи с чем получил травму электрическим током. От полученной травмы несовершеннолетний скончался на месте", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по ч . 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности смерть человека), обстоятельства произошедшего устанавливаются, информирует ведомство.
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Подросток погиб после удара током от контактной сети грузового поезда в Забайкалье, возбуждено уголовное дело, сообщает в своём Тelegram-канале Восточное МСУТ СК России.
Предварительно, инцидент произошел в пятницу на станции Бада Забайкальской железной дороги.
"Четырнадцатилетний подросток в нарушение требований безопасности нахождения на объектах железнодорожного транспорта залез на крышу вагона-хоппера в составе грузового поезда, допустил соприкосновение с контактной сетью, в связи с чем получил травму электрическим током. От полученной травмы несовершеннолетний скончался на месте", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ч . 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности смерть человека), обстоятельства произошедшего устанавливаются, информирует ведомство.
Происшествия
 
 
