В Забайкалье подросток погиб от удара током от контактной сети поезда

20.09.2025

Подросток погиб после удара током от контактной сети грузового поезда в Забайкалье, возбуждено уголовное дело, сообщает в своём Тelegram-канале Восточное МСУТ

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Подросток погиб после удара током от контактной сети грузового поезда в Забайкалье, возбуждено уголовное дело, сообщает в своём Тelegram-канале Восточное МСУТ СК России. Предварительно, инцидент произошел в пятницу на станции Бада Забайкальской железной дороги. "Четырнадцатилетний подросток в нарушение требований безопасности нахождения на объектах железнодорожного транспорта залез на крышу вагона-хоппера в составе грузового поезда, допустил соприкосновение с контактной сетью, в связи с чем получил травму электрическим током. От полученной травмы несовершеннолетний скончался на месте", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по ч . 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности смерть человека), обстоятельства произошедшего устанавливаются, информирует ведомство.

