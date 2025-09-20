https://ria.ru/20250920/vzryvy-2043227830.html

На Украине в Полтавской и Харьковской областях прогремели взрывы

На Украине в Полтавской и Харьковской областях прогремели взрывы

Несколько взрывов прозвучали в Полтавской и Харьковской областях Украины, сообщает украинский телеканал "Факты ICTV". РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучали в Полтавской и Харьковской областях Украины, сообщает украинский телеканал "Факты ICTV". "В Полтавском районе (Полтавской области - ред.) раздаются взрывы... В Харьковской области слышны взрывы", - говорится в сообщениях телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее в субботу этот же телеканал сообщил о нескольких взрывах в Чернигове. Позже глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил о поражении транспортной инфраструктуры города, не уточнив деталей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

