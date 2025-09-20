https://ria.ru/20250920/vzryvy-2043119391.html
В Днепропетровске, Кривом Роге и других городах Украины прогремели взрывы
В Днепропетровске, Кривом Роге и других городах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 20.09.2025
В Днепропетровске, Кривом Роге и других городах Украины прогремели взрывы
Взрывы прогремели в ночь на субботу в Днепропетровске, Кривом Роге, Павлограде и Николаеве, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T04:27:00+03:00
2025-09-20T04:27:00+03:00
2025-09-20T04:27:00+03:00
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Взрывы прогремели в ночь на субботу в Днепропетровске, Кривом Роге, Павлограде и Николаеве, сообщают украинские СМИ.Первыми на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области взрывы прогремели в Павлограде, передает украинский "24-й канал".Вскоре после этого несколько серий взрывов, по данным Telegram-канала "Общественного", прозвучало в Днепропетровске. Также сообщается о взрывах в Кривом Роге и Николаеве.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
