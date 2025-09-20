Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровске, Кривом Роге и других городах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 20.09.2025
04:27 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/vzryvy-2043119391.html
В Днепропетровске, Кривом Роге и других городах Украины прогремели взрывы
Взрывы прогремели в ночь на субботу в Днепропетровске, Кривом Роге, Павлограде и Николаеве, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Взрывы прогремели в ночь на субботу в Днепропетровске, Кривом Роге, Павлограде и Николаеве, сообщают украинские СМИ.Первыми на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области взрывы прогремели в Павлограде, передает украинский "24-й канал".Вскоре после этого несколько серий взрывов, по данным Telegram-канала "Общественного", прозвучало в Днепропетровске. Также сообщается о взрывах в Кривом Роге и Николаеве.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Взрывы прогремели в ночь на субботу в Днепропетровске, Кривом Роге, Павлограде и Николаеве, сообщают украинские СМИ.
Первыми на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области взрывы прогремели в Павлограде, передает украинский "24-й канал".
Вскоре после этого несколько серий взрывов, по данным Telegram-канала "Общественного", прозвучало в Днепропетровске. Также сообщается о взрывах в Кривом Роге и Николаеве.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
ВС России нанесли удары по заводам в Сумской области, используемым ВСУ
18 сентября, 08:22
 
