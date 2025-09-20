https://ria.ru/20250920/vzryvy-2043118970.html

В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 20.09.2025

В Кривом Роге прогремели взрывы

Взрыв прозвучал в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области, сообщил украинский "24-й канал". РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области, сообщил украинский "24-й канал"."Взрыв услышали в Кривом Роге", - говорится в Telegram-канале СМИ.Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в Днепропетровске.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

