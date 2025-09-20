https://ria.ru/20250920/vzryvy-2043117375.html
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 20.09.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983447492_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_56bdb631876cc77357953860abb77583.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Днепре (Днепропетровске - ред.) слышны звуки взрывов", - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного".По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Днепропетровской области с 21.17 мск пятницы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область, в мире, днепропетровск, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
