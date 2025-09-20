Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровске прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:43 20.09.2025 (обновлено: 03:47 20.09.2025)
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 20.09.2025
днепропетровская область
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Днепре (Днепропетровске - ред.) слышны звуки взрывов", - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного".По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Днепропетровской области с 21.17 мск пятницы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
днепропетровская область
днепропетровск
россия
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Днепре (Днепропетровске - ред.) слышны звуки взрывов", - говорится в публикации Telegram-канала "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Днепропетровской области с 21.17 мск пятницы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
