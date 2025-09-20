https://ria.ru/20250920/vzryvy-2043116372.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 20.09.2025
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Взрывы прозвучали в Павлограде на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области Украины, передает украинский "24-й канал". РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T03:27:00+03:00
2025-09-20T03:27:00+03:00
2025-09-20T03:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
павлоград
днепропетровская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Павлограде на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области Украины, передает украинский "24-й канал". "В Павлограде взрывы", - говорится в Telegram-канале СМИ. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Днепропетровской области с 21.17 мск пятницы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
