Украинский пленный рассказал о массовом дезертирстве в ВСУ

2025-09-20T17:36:00+03:00

ГЕНИЧЕСК, 20 сен – РИА Новости. В рядах украинской армии, включая десантно-штурмовые войска, идет массовое дезертирство, из одной из учебных частей ВСУ за день сбежали 20 мобилизованных, кроме того, ряд военных сбегают по пути на фронт, сообщил РИА Новости взятый в плен в Серебрянском лесу военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Сергей Царх. "Желающих повоевать вообще не было. Получается, все были отловлены ТЦК (аналог российских военкоматов). И, получается, кто с "учебки" посбегал там, человек 20, слышал. Кто в пути между (точками - ред.), как нас перевозили. И когда приехали - тоже очень много посбегало", - сказал агентству пленный десантник. По его словам, сам он был схвачен ТЦК, когда передвигался в такси. "Заехали в переулок, там высадило ТЦК с такси. Их было человек 30-20. После того, как меня забрало ТЦК, отправили в Дружковку (в ДНР - ред.). В Дружковке одели, буквально через два-три дня отправили в Житомир", - добавил пленный украинский военный. После непродолжительной подготовки, насильно мобилизованный ТЦК украинец, был зачислен в 12-ю роту 81-й бригады ВСУ и отправлен в Серебрянский лес, где и был взят в плен ВС РФ. "Начался обстрел по блиндажу. Потом, получается, ближе подошли, закидали гранатами нас, потом пригрозились ТМ-ку (противотанковая мина - ред.) взорвать. Так мы вышли, сдались в плен", - сказал пленный украинский десантник.

