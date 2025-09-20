Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал о массовом дезертирстве в ВСУ - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/vsu-2043214066.html
Украинский пленный рассказал о массовом дезертирстве в ВСУ
Украинский пленный рассказал о массовом дезертирстве в ВСУ - РИА Новости, 20.09.2025
Украинский пленный рассказал о массовом дезертирстве в ВСУ
В рядах украинской армии, включая десантно-штурмовые войска, идет массовое дезертирство, из одной из учебных частей ВСУ за день сбежали 20 мобилизованных, кроме РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T17:36:00+03:00
2025-09-20T17:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
дружковка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg
ГЕНИЧЕСК, 20 сен – РИА Новости. В рядах украинской армии, включая десантно-штурмовые войска, идет массовое дезертирство, из одной из учебных частей ВСУ за день сбежали 20 мобилизованных, кроме того, ряд военных сбегают по пути на фронт, сообщил РИА Новости взятый в плен в Серебрянском лесу военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Сергей Царх. "Желающих повоевать вообще не было. Получается, все были отловлены ТЦК (аналог российских военкоматов). И, получается, кто с "учебки" посбегал там, человек 20, слышал. Кто в пути между (точками - ред.), как нас перевозили. И когда приехали - тоже очень много посбегало", - сказал агентству пленный десантник. По его словам, сам он был схвачен ТЦК, когда передвигался в такси. "Заехали в переулок, там высадило ТЦК с такси. Их было человек 30-20. После того, как меня забрало ТЦК, отправили в Дружковку (в ДНР - ред.). В Дружковке одели, буквально через два-три дня отправили в Житомир", - добавил пленный украинский военный. После непродолжительной подготовки, насильно мобилизованный ТЦК украинец, был зачислен в 12-ю роту 81-й бригады ВСУ и отправлен в Серебрянский лес, где и был взят в плен ВС РФ. "Начался обстрел по блиндажу. Потом, получается, ближе подошли, закидали гранатами нас, потом пригрозились ТМ-ку (противотанковая мина - ред.) взорвать. Так мы вышли, сдались в плен", - сказал пленный украинский десантник.
https://ria.ru/20250920/plennyj-2043136877.html
https://ria.ru/20250920/boets-2043127469.html
дружковка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f897b9356b0444cc166e55236b20e8c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дружковка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Дружковка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинский пленный рассказал о массовом дезертирстве в ВСУ

Украинский пленный Царх: военные ВСУ сбегают по пути на фронт

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 20 сен – РИА Новости. В рядах украинской армии, включая десантно-штурмовые войска, идет массовое дезертирство, из одной из учебных частей ВСУ за день сбежали 20 мобилизованных, кроме того, ряд военных сбегают по пути на фронт, сообщил РИА Новости взятый в плен в Серебрянском лесу военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Сергей Царх.
"Желающих повоевать вообще не было. Получается, все были отловлены ТЦК (аналог российских военкоматов). И, получается, кто с "учебки" посбегал там, человек 20, слышал. Кто в пути между (точками - ред.), как нас перевозили. И когда приехали - тоже очень много посбегало", - сказал агентству пленный десантник.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Пленный ВСУ рассказал, как попал в армию "глухим и глупым"
Вчера, 09:27
По его словам, сам он был схвачен ТЦК, когда передвигался в такси.
"Заехали в переулок, там высадило ТЦК с такси. Их было человек 30-20. После того, как меня забрало ТЦК, отправили в ДружковкуДНР - ред.). В Дружковке одели, буквально через два-три дня отправили в Житомир", - добавил пленный украинский военный.
После непродолжительной подготовки, насильно мобилизованный ТЦК украинец, был зачислен в 12-ю роту 81-й бригады ВСУ и отправлен в Серебрянский лес, где и был взят в плен ВС РФ.
"Начался обстрел по блиндажу. Потом, получается, ближе подошли, закидали гранатами нас, потом пригрозились ТМ-ку (противотанковая мина - ред.) взорвать. Так мы вышли, сдались в плен", - сказал пленный украинский десантник.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Бывший украинский военный рассказал о наказаниях за русский язык в ВСУ
Вчера, 07:29
 
Специальная военная операция на УкраинеДружковкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала